Forza Italia fa shopping in casa Lega. Il commissario regionale Francesco Battistoni e il segretario provinciale di Macerata, Gianluca Pasqui, hanno dato il benvenuto nella sede civitanovese del partito a Luca Davide, figura di rilievo tra i salviniani delle Marche ed Emanuela Addario, anche lei da anni in prima linea col Carroccio.

«Entrambi di Porto Recanati – si legge nella nota di FI – Luca Davide è un profondo conoscitore della questione immigrazione, grazie anche alla sua lunga esperienza lavorativa all’Hotel House. Emanuela Addario, invece, nel 2020 si candidò alle elezioni regionali nelle liste della Lega ottenendo un lusinghiero risultato in termini di preferenze personali».

Continua dunque lo scontro a livello provinciale tra Forza Italia e Lega dopo l’appoggio degli azzurri alle elezioni comunali di Appignano al sindaco uscente Mariano Calamita, che arriva dal centrosinistra. Una scelta che ha scatenato le ire degli alleati di centrodestra, a partire dall’appignanese Luca Buldorini, segretario provinciale del partito di Salvini.

«Una scelta, la nostra, seppur difficile estremamente concordata e ponderata alla luce dei valori di una Lega nella quale non ci ritroviamo più, né a livello nazionale né tantomeno a quello provinciale – commentano Luca Davide ed Emanuela Addario – Ringraziamo in particolar modo il capogruppo Renzo Marinelli e la consigliera regionale Anna Menghi per le opportunità che in questi anni ci hanno offerto e per la lealtà dimostrata. Così come al capo segretaria del gruppo regionale Dario Andreolli e all’ex commissario Riccardo Marchetti. Un particolare pensiero lo rivolgiamo all’on. Mauro Lucentini per la sua disponibilità relativa alle problematiche dell’Hotel House. Augurando a tutti un buon lavoro annunciamo la nostra adesione al partito di Forza Italia nella piena convinzione di poter umilmente portare un contributo nel nostro territorio». E’ evidente che lo strappo si è creato in particolare con il segretario provinciale Luca Buldorini.

«L’ingresso di Luca e di Emanuela in Forza Italia – ha detto l’on. Battistoni – conferma l’attrattività del nostro partito che ormai da mesi registra nuove adesioni di persone che si riconoscono nei nostri valori e vogliono impegnarsi per rendere sempre più forte e solida la componente moderata del centrodestra. È un’ottima notizia, soprattutto in vista degli impegni elettorali dei prossimi mesi che vogliamo vivere da protagonisti sia a livello territoriale che in Europa. Un benvenuto a loro e un plauso a Gianluca Pasqui per il lavoro che sta svolgendo in provincia di Macerata».

«Saluto con grande piacere l’arrivo di Luca e di Emanuela in Forza Italia – fa eco Pasqui -a conferma di quanto il nostro partito, grazie al lavoro, alla serietà e alla concretezza dei suoi esponenti, in particolare del nostro commissario regionale Francesco Battistoni, si stia radicando sul territorio marchigiano con figure valide e di grande spessore. Il grande lavoro di squadra che si sta facendo ha attivato una macchina presente sul territorio a 360 gradi che sta consentendo al partito di diventare punto di riferimento del centrodestra in regione e nella provincia di Macerata. Sono le nostre scelte politiche e il nostro modus operandi a fare la differenza».

