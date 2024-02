Controlli dei carabinieri lungo le strade, ritirate due patente per guida in stato di ebbrezza. Un 31enne nei guai perché ha avuto un incidente ma aveva la patente ritirata: proposta la revoca del documento di guida. I controlli dei militari del Nucleo radiomobile di Tolentino hanno portato a fermare, nel fine settimana, un ventitreenne che è risultato positivo all’etilometro: tasso di 0,6 grammi per litro di alcol. Multa e ritiro della patente. I carabinieri della stazione di Loro Piceno hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cinquantenne, che aveva causato un incidente lungo la strada provinciale 78 a Sarnano. Quando la pattuglia è intervenuta per i rilievi, l’uomo è risultato con un tasso alcolemico di 1,10 (oltre il doppio del limite consentito. È stato denunciato e patente ritirata. I carabinieri si sono anche occupati di svolgere accertamenti su di un incidente avvenuto in superstrada l’11 febbraio. L’automobilista risultato responsabile del tamponamento di un’altra auto, stava guidando nonostante la patente gli fosse già stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, un 31enne straniero, è stato multato e la vettura che guidava sottoposta a fermo amministrativo. Inoltre il 31enne è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per il successivo provvedimento di revoca della patente.