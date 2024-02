di Francesca Marsili

Si è spento questa notte, nella sua casa di Tolentino, Alberico Ortenzi. Aveva 78 anni. Imprenditore illuminato, pioniere nel campo dell’antinfortunistica, nel 1984 fondò la ditta “Antincendio Tolentino”. Ma era soprattutto un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla collettività «Mettendo in campo tutte le sue competenze e relazioni intrecciate quando era vigile del fuoco, riuscì a portare a Tolentino un distaccamento dei vigili del fuoco del comando di Macerata», ricorda il nipote Andrea Crocenzi.

Era l’anno 2004 quando appunto la città di Tolentino ottenne questo risultato. Un ricordo dell’impronta lasciata da Ortenzi arriva dall’avvocato Marco Romagnoli, ex vicesindaco e assessore Ppi prima e Pd poi nella giunta Ruffini. «Ci conoscevamo da tantissimi anni. L’amicizia nacque dal fatto che entrambi eravamo impegnati nella Democrazia Cristiana, negli anni Novanta. Poi i nostri percorsi si divisero, io nel centro sinistra e lui nel centro destra. Ciò nonostante – dice Romagnoli -, ricordo che quando ero vice sindaco ci incontrammo e mi disse che c’era una piccola possibilità di portare a Tolentino un distaccamento dei vigili del fuoco di Macerata. Lavorammo insieme sulla cosa, mentre tutti ci prendevano per matti. Il sogno poi si è realizzato».

Appassionato della vita in tutte le sue espressioni, Alberico Ortenzi ha sempre dedicato tutte le sue energie alla crescita, sia dal punto di vista dei servizi che economico, della città e della comunità stessa. Era un grande sostenitore dell’associazionismo locale. «Aveva tante passioni, una era la musica – aggiunge ancora Andrea Crocenzi, ex consigliere comunale di maggioranza nel secondo mandato Pezzanesi -. Suonava il clarinetto ed è stato presidente dell’Associazione musicale Nazareno Gabrielli. Partecipava con grande entusiasmo all’allestimento dei carri durante il carnevale con il suo quartiere, quello di viale Vittorio Veneto. Oltre ad essere sempre in pronto all’organizzazione delle feste in parrocchia».

Quando era vigile del fuoco, prima del pensionamento, partecipò anche alle missioni di soccorso in Irpinia, a seguito del devastante sisma del 1980. Col pallino della sicurezza sempre in mente, nel 1984 fondò l’Antincendio Tolentino. Iniziata in centro storico, in via San Nicola, l’azienda è man mano crescita negli anni fino a diventare punto di riferimento nel settore dell’antinfortunistica in tutta la regione. Quest’anno avrebbe festeggiato 40 anni di attività. Ortenzi, uomo poliedrico, era anche un grande appassionato di politica, come ricorda la consigliera di minoranza di FdI Silvia Luconi ed ex vicesindaco e assessore al Bilancio nella giunta Pezzanesi. «Era un attento osservatore ed ottimo consigliere. Da sempre militante nell’area moderata cittadina, non si è mai tirato indietro nelle sfide che il centrodestra ha dovuto affrontare. Per me è stato una persona speciale, che mi ha vista crescere sin dai primissimi passi come militante. Aveva una grande visione della città. Ricordo con orgoglio la condivisione e i consigli disinteressati quando si parlava delle grandi opere cittadine, una su tutte, ad esempio, la nuova caserma dei vigili del fuoco, nel 2012». Lascia la moglie Maria Paola Crocenzi e il fratello Ugo. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 27 febbraio, alle 10, nella Chiesa dello Spirito Santo, muovendo dalla casa funeraria Rossetti.