Scontro fra tre auto in superstrada

Schianto in superstrada, tre veicoli coinvolti. L’incidente intorno alle 17 poco dopo lo svincolo Tolentino est in direzione mare.

Sarà la polizia stradale di Civitanova, che si occupa dei rilievi del caso, a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, tre auto a bordo delle quali viaggiavano complessivamente cinque persone. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell’incidente e delle vetture coinvolte, gli operatori dell’emergenza che con due ambulanze hanno trasferito due persone al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Inevitabili rallentamenti al traffico che scorrerà su una sola corsia per il tempo necessario ad ultimare le procedure di legge e di rimozione dei veicoli.

(Fra. Mar.)