«Con la legge di Bilancio riusciremo a proseguire e accelerare nella ricostruzione». Così il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, sulla legge appena approvata. Sottolinea la «grande attenzione del Governo alle aree colpite dal sisma nel 2016 e 2017» e aggiunge che nella legge di Bilancio «Sono presenti tutte le misure che ci consentono di affrontare il 2024 potendo contare sugli strumenti necessari per proseguire, accelerando, in quel cambio di passo che nel corso di questo anno abbiamo impresso alla ricostruzione. Per prima cosa abbiamo pensato ai cittadini, ai Comuni e alle imprese del cratere, confermando le misure agevolative che consentano loro di vivere e operare in questa fase di transito verso quella normalità alla quale tutti vogliamo tornare. La ricostruzione pubblica ha anche ottenuto un finanziamento aggiuntivo di un miliardo e mezzo di euro ed è stata garantita la stabilizzazione di oltre 350 operatori impegnati ogni giorno nelle pubbliche amministrazioni in attività connesse al sisma». Castelli ha ringraziato il governo «per quanto è stato fatto. Il segnale di cambiamento rivolto verso questi territori è evidente. Ora ci accingiamo ad affrontare un anno che sarà cruciale per l’Appennino centrale perché, dopo i passi in avanti compiuti, dobbiamo garantire continuità e al contempo velocizzare ulteriormente il processo di ricostruzione».