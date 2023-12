Aperto il cantiere, con tanto di benedizione del vescovo Nazzareno Marconi, per sistemare la chiesa di Sant’Ubaldo, a Passo di Treia. Il vescovo con la sua benedizione, oggi, ha anche chiesto ai parrocchiani di accompagnare il cantiere con la preghiera.

Hanno partecipato alla cerimonia il responsabile tecnico della procedura, il legale rappresentante della parrocchia, don Giuseppe Verdenelli e il parroco don Francisco José Párraga Antolinos, con i suoi collaboratori pastorali. Era inoltre presente il sindaco di Treia, Franco Capponi. I lavori consisteranno nella riparazione dei danni del sisma del 2016. Il progetto è dell’architetto Michele Schiavoni in collaborazione con l’ingegnere Daniele Menghi, col coordinamento dell’Ufficio sisma della Diocesi di Macerata. L’intervento è finanziato tramite l’ordinanza del Commissario per la ricostruzione. La fine dei lavori è prevista per il mese di dicembre 2024.

La diocesi ringrazia l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata per la preziosa collaborazione istituzionale e sul piano tecnico-amministrativo.