Il presidente del Consiglio comunale di Tolentino Alessandro Massi Gentiloni Silverj è intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla cerimonia di riapertura della storica Parrucchieria “Vittorio”. Ubicata nella centralissima via Filelfo vanta una storia importante. Infatti è stata fondata agli inizi degli anni ’50 da Vittorio Bonanni.

Nei giorni scorsi l’attività è stata riaperta al pubblico dopo il termine dei lavori dell’edificio danneggiato dal sisma del 2016 i cui danni, purtroppo ne avevano decretato la chiusura.

Grazie alla resilienza e alla passione di Fabrizio Bonanni, il negozio è stato nuovamente aperto ed è quindi pronto ad accogliere le clienti.

«Per me – ha dichiarato il presidente Alessandro Massi subito dopo il taglio del nastro – è stato un onore essere presente al ritorno di una storica attività artigianale, nata nel 1953 grazie al papà Vittorio, alla mamma e alla zia di Fabrizio Bonanni, nella propria sede dopo i lavori di ristrutturazione post-sisma. Nonostante tanti disagi legati alla ricostruzione, finalmente iniziano a vedersi gli effetti di essa ed il ritorno alla normalità di tante famiglie ed attività economiche. A Fabrizio, Samuela, i loro figli e a tutta la loro famiglia il mio più grande in bocca al lupo e augurio di un futuro ricco di successi».

***

La vicesindaca Alessia Pupo e l’assessore alle Attività produttive Fabiano Gobbi hanno invecece celebrato, insieme la titolare Mariella Piangatello e ai dipendenti, i 30 anni di attività della Cartoleria Mafalda, rilevata nel novembre del 1993. Ubicata in viale Benadduci proprio di fronte alla scuola Lucatelli, da tantissimi anni, è uno dei punti di riferimento per tutti coloro che frequentano la scuola, per l’acquisto di libri, zaini, articoli da cartoleria e accessori. I rappresentanti dell’Amministrazione comunale si sono complimentati e hanno consegnato un attestato di benemerenza dove, oltre ai complimenti per il risultato raggiunto, viene evidenziato il lungo percorso frutto di dedizione, professionalità e attenzione alla clientela.