E’ avvenuta questa mattina la sottoscrizione del contratto dei lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Ipsia Renzo Frau. Un cantiere del valore di 6.272.724,64 euro, messo nero su bianco da Comune di San Ginesio e dall’operatore economico costituito in associazione temporanea d’impresa tra la Nefer srl e società cooperativa Cev.

L’importo complessivo dell’intervento è di 8.397.670 euro e i tempi per l’esecuzione degli interventi sono stati quantificati in 264 giorni dall’inizio lavori, previsto per gennaio.

«Con il nuovo istituto, oltre alla già avviata sezione “Meccanica, elettronica e automazione”, il borgo ritorna ad essere punto di riferimento formativo grazie all’offerta di indirizzi nuovi che, insieme a quello dedicato a “Legno e arredo”, vedranno protagonisti la musica e gli strumenti musicali – fanno sapere il sindaco Giuliano Ciabocco e l’assessore a lavori pubblici e urbanistica Giordano Saltari – sono previsti laboratori e spazi didattici, progettati secondo layout flessibili ed innovativi, ambienti comuni di relazione e socialità per lo studio e l’approfondimento individuale e di gruppo, oltre che officine professionali dedicate e attrezzate per i diversi percorsi di studio».