Rimossa la croce sulla basilica di San Nicola a Tolentino, danneggiata dall’ultima ondata di maltempo. L’intervento è stato eseguito ieri dai vigili del fuoco. Con l’ausilio dell’autoscala, una squadra coordinata dal comandante provinciale Mauro Capranelli e dal capo reparto Elvio Tedeschi, ha rimosso la croce, che è stata portata a terra e che dopo i lavori di restauro verrà nuovamente posizionata sulla sommità della facciata della basilica.

Le operazioni di rimozione si stavano svolgendo proprio durante la scossa di terremoto che ieri pomeriggio, con epicentro nel Fermano, ha messo in allerta tutto il Maceratese. Inoltre i vigili del fuoco sono intervenuti anche al ponte del Diavolo per ripulire l’alveo del fiume Chienti da alcuni tronchi di alberi che si erano posizionati di traverso impedendo il regolare deflusso delle acque e quindi potenzialmente molto pericolosi in caso di piogge eccessive o di situazione di piena.

«Voglio ringraziare personalmente – ha detto il sindaco Mauro Sclavi – e testimoniare la mia stima, di tutta l’amministrazione comunale e della nostra comunità, ai vigili del fuoco e in particolare al comandante Capranelli, al capo reparto Tedeschi e ai vigili che sono intervenuti per mettere in sicurezza la croce della basilica di San Nicola. Con la consueta ma sempre encomiabile professionalità e dedizione sono intervenuti per risolvere una situazione che creava non pochi problemi di sicurezza e che riguardava l’antica croce di ferro che sovrasta la facciata della nostra Basilica, già danneggiata dal sisma i cui lavori di restauro inizieranno in tempi brevi».

Il 31 ottobre scorso le forte raffiche di vento che avevano sferzato la provincia, avevano danneggiato in parte la croce. Si erano staccati alcuni puntoni di ferro e così era stato necessario ancorarla per evitare potesse precipitare.