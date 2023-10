Ruba il portafoglio di una donna: denuncia e foglio di via per un 40enne. E’ successo a Camerino. L’uomo, un foggiano già noto alle forze dell’ordine impegnato nei cantieri della ricostruzione, ha approfittato della confusione in un pub per prendere il portafoglio della donna. Nel locale però erano presenti alcuni carabinieri fuori servizio. Così sono scattati subito gli accertamenti e grazie anche alle telecamere a circuito chiuso del locale, il 40enne è stato subito identificato e denunciato per furto. Per l’uomo è scattato anche il foglio di via: per un anno non potrà mettere piede a Camerino.