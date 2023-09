Ben 230 dipendenti di Arena e Poltrona Frau, divisi in 10 squadre, oggi dalle 15 alle 16,30, hanno raccolto una tonnellata di rifiuti nell’area del lago delle Grazie di Tolentino.

Arena, azienda leader negli sport acquatici che celebra quest’anno 50 anni di attività, e Poltrona Frau, dal 1912 protagonista nel mondo dell’arredamento Made in Italy, hanno svolto questo pomeriggio un evento congiunto di clean up aziendale nella città che ospita le sedi principali di entrambe le aziende.

L’iniziativa è stata organizzata con il supporto di Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica e impegnata nella tutela dell’ambiente con eventi di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi e si è svolta nell’area circostante il Lago delle Grazie, ubicato all’interno di un’Oasi di protezione faunistica a pochi chilometri dal centro città.

Nelle scorse settimane, i dipendenti di arena e Poltrona Frau hanno svolto un training formativo online, legato alle problematiche dei materiali plastici nonché alle accortezze da tenere per la pulizia dell’ambiente; quindi, si sono dati appuntamento al lago, per ripulire il sito dai rifiuti presenti. Plastic Free Onlus ha fornito, per l’occasione, t-shirt, nonché guanti di protezione per le azioni di raccolta.

Dopo il saluto iniziale, che ha visto anche la presenza del sindaco Mauro Sclavi, ha preso il via la passeggiata ecologica dei partecipanti, 230 in totale, che, divisi in 10 gruppi eterogenei tra le due aziende, si sono impegnati a raccogliere, lungo parte delle sponde del bacino, rifiuti di vario genere.

Sono stati raccolti oltre una tonnellata di rifiuti, tra cui bottiglie di vetro, materiali cartonati, bicchieri di plastica, mozziconi di sigarette ma anche televisori, paraurti, pneumatici e perfino una vasca da bagno, un bidet euna vecchia barchetta.

Il materiale raccolto sarà pesato e rendicontato da Plastic Free Onlus insieme all’azienda locale di gestione rifiuti e l’iniziativa sarà comunicata nel bilancio di sostenibilità 2023 delle due aziende.

«Arena è una azienda impegnata da sempre nel migliorare la qualità di vita di tutti, promuovendo e sostenendo uno stile di vita attivo dentro e fuori dall’acqua – afferma Giuseppe Musciacchio, vice amministratore delegato – Questo obiettivo non può prescindere dalla salvaguardia dell’ambiente e dalla piena consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi quotidianamente può svolgere per essa. La promozione di comportamenti eticamente responsabili inizia da noi stessi e per questo siamo felici di essere qui, oggi, con gli amici di Poltrona Frau e con l’associazione Plastic Free, che si prefigge di liberare il mondo dall’inquinamento da plastica. Ripulire il lago delle Grazie è sicuramente un piccolo gesto, ma è con tanti piccoli gesti che si producono grandi risultati».

«Da sempre come azienda ci impegniamo a limitare il nostro impatto sull’ambiente – afferma Nicola Coropulis, Ceo di Poltrona Frau – e questo impegno si riflette in ogni aspetto del nostro lavoro: dalla selezione di fornitori sensibili alle questioni ambientali fino alla promozione delle riparazioni, un aspetto che consideriamo cruciale in quanto crediamo che allungare il ciclo di vita di un prodotto sia la prima forma di sostenibilità. Poltrona Frau è inoltre profondamente radicata nel territorio e crediamo fermamente nell’importanza di valorizzarlo e preservarlo, sostenendo iniziative locali come quella promossa da Plastic Free. Siamo determinati a proseguire su questa strada e a fare la nostra parte per contribuire a un futuro più sostenibile per tutti».

” Cittadini, istituzioni e imprese assieme possono davvero fare la differenza e progettare un futuro in cui si ponga fine all’abuso di plastica – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus -Siamo grati ad aziende così importanti che dimostrano di dare priorità e massima attenzione alle tematiche ambientali. Grazie anche al loro supporto, in pochissimi anni, siamo riusciti a sensibilizzare migliaia di persone e a liberare l’Italia, al contempo, da oltre 3,5 milioni di chili di plastica e rifiuti non pericolosi abbandonati nell’ambiente».