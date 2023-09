«L’Azienda sanitaria territoriale di Macerata ha appena provveduto all’assunzione di varie figure professionali, che rientrano nella programmazione economica del fabbisogno triennale 2023-2025, di cui al relativo Piano di attività e organizzazione». E ha deciso di ricorrere ai medici pensionati per far fronte alla carenza di specialisti.

E quanto comunica l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. Sono stati assunti a tempo determinato, a titolo straordinario, due psicologi: Jessica Ferrante e Pamela Paparoni, che andranno a lavorare nel reparto diretto da Maurizio Pincherle, in particolare nei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. Per sostituire il personale mancante sono stati reclutati quattro tecnici sanitari di radiologia medica, mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico approvata il 1 agosto 2023. Sono Davide Sampaolesi, Camilla Buccioli, Ilenia Prezioso e Blerona Nanushi. Assunzione a tempo indeterminato di tre operatori tecnici a rapporto di lavoro part-time di 20 ore settimanali, pari al 55,55% dell’orario contrattuale, due operatori tecnici addetti all’accoglienza e un addetto ai servizi economici.

«Alla cronica carenza di medici – continua l’Ast – si è provveduto con la proroga di ben 14 contratti per prestazioni professionali autonome e di collaborazione coordinata e continuativa con medici abilitati e specialisti in quiescenza, in varie discipline». Paolo Manciola, Alberto Antonini, Umberto Caiazza e Giuseppe Cardia presteranno servizio nei pronto soccorso di Camerino e San Severino; mentre Paolo Pacifico Tallei e Franco Iantosca lavoreranno a Medicina interna all’ospedale di Camerino e Stanislao Pecorella a Medicina interna e degenza Covid di San Severino.

Gilberto Sassaroli e Raffaele Pontani saranno destinati al reparto di Anestesia e rianimazione del nosocomio camerte, mentre Gaetano Raccosta presterà servizio a Nefrologia di Civitanova. Infine, al distretto di Camerino tornerà al lavoro il Guido Marcucci e al distretto di Macerata Carlotta Cristallini. Alla Medicina necroscopica territoriale torna Miriam Chiavetti, mentre Sergio Giorgetti presterà servizio all’Hospice di San Severino.

«Purtroppo le procedure concorsuali finora esperite non hanno consentito di colmare la carenza di personale medico nei diversi Servizi e Unità operative complesse della nostra Azienda aanitaria – commenta il direttore generale Daniela Corsi – in particolare nell’Area dell’Emergenza-Urgenza e in quella delle Specialità Mediche e della Medicina Generale, per questo motivo si è proceduto alla stipula di contratti di co.co.co o libero-professionali con medici in quiescenza, per garantire l’erogazione delle prestazioni specialistiche e assistenziali nel rispetto dei Lea e dei tempi di attesa, mentre è in corso l’espletamento delle procedure per la copertura dei relativi posti vacanti».