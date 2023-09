di Luca Patrassi

Un servizio atteso, forse anche troppo: da alcuni giorni all’ospedale di Civitanova è attivo h24 il servizio di partoanalgesia. Questa mattina, nella sala riunioni dell’ospedale, la presentazione del servizio attivato nell’unità operativa di Ostetricia in collaborazione con Anestesia e Rianimazione: c’erano tra gli altri l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, la dirigente dell’Ast Macerata Daniela Corsi, il direttore di Ostetricia Filiberto Di Prospero, il direttore di Anestesia Antonio Conte, Carlo Di Falco e Nadia Mosca per la direzione medica, il direttore del dipartimento di Ostetricia Mauro Pelagalli, la dottoressa Marta Fratini, l’ostetrica Tania Paoltroni, il consigliere regionale di Fdi Pierpaolo Borroni .

Ha aperto la serie degli interventi Daniela Corsi: « Un grande traguardo è stato raggiunto, per me è una giornata di grande entusiasmo, è questa è un’idea che avevamo prima del Covid e che purtroppo poi non eravamo riusciti a concretizzare perché non avevamo le necessarie risorse umane. Ora sono entusiasta che il mio gruppo sia arrivato a questa vittoria. La partoanalgesia è importante, un servizio Lea che da anni viene effettuato a Macerata ed è giusto che venisse erogato anche in questo centro che ha un ottimo servizio di Ostetricia e di Pediatria. C’è un lavoro di equipe che comporta serie responsabilità, abbiamo iniziato quando avevamo tutte le risorse e potevamo dedicare a questo servizio un anestesista. Grazie alle recenti assunzioni abbiamo potuto condurre in porto questa importante progettualità. Questo ospedale ha delle grande potenzialità perché ha dei grandi professionisti».

Il dirigente del reparto civitanovese di Ostetricia Filiberto Di Prospero: «Oggi è un bel giorno, vorrei ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a realizzato questo progetto multidisciplinare di qualità che ha avuto una lunga preparazione. Il servizio completa la nostra offerta, oggi è veramente un giorno di festa».

Il direttore di Anestesia Antonio Conte: «Voglio ringraziare la dottoressa Corsi che ci ha permesso di istituire una guardia esclusiva dedicata alla partoanalgesia, siamo un piccolo ospedale ma con le risorse che abbiamo ce la battiamo alla grande anche con i grossi ospedali».

Il dottor Carlo Di Falco: «Dare dignità alla persona, in questo caso alla donna che deve partorire, il parto deve essere un momento di gioia e non di sofferenza. Per raggiungere questo risultato è stato fatto un grosso lavoro, in sanità non si improvvisa nulla, c’è bisogno di tanta preparazione e dobbiamo garantire la sicurezza».

La dottoressa Nadia Mosca: «Passione, impegno preparazione che hanno profuso gli operatori in questi mesi. Abbiamo dato una risposta alle richieste delle mamme, obbiettivo raggiunto e inizio di un cammino sereno».

Il consigliere regionale Pierpaolo Borroni: «Sono molto contento, dal punto di vista politico: il mio ruolo è quello di servire soprattutto il territorio di Civitanova e quindi l’ospedale di Civitanova che ha un enorme carico di lavoro e dunque va rafforzato e reso più importante rispetto a quello che è oggi». Con l’introduzione del nuovo servizio di partonanalgesia il reparto civitanovese conta di arrivare a fine anno ad ottocento parti.

Il dottor Mauro Pelagalli: «Dirigo un dipartimento vivace ed attivo: al di là della diminuzione delle nascite in tutte le Marche , l’Ast si mantiene sulle 1800/1900, un trend buono. La partoanalgesia era assolutamente necessaria anche se ci si arriva sempre con grandi combattimenti, ora bisognerà impratichirsi, superare le resistenze, l’importante è cominciare.

Racconto sempre questa storia: nel 2000 ero in Mangiagalli a fare un corso, una sala parto meravigliosa, c’erano 36 donne in travaglio, non volava una mosca, erano tutte in partoanalgesia. Sono passati 23 anni, siamo riusciti ad arrivarci, complimenti a tutti voi».

L’ostetrica Tania Paoltroni: «Bisogna ascoltare le donne, c’è stata una formazione importante, si lavora con competenza e professionalità».

La dottoressa Marta Fratini: «E’ stato un lavoro entusiasmante, individuata la procedura migliore calata nella nostra realtà. Abbiamo individuato due percorsi di avvicinamento: un percorso durante la gravidanza e un percorso che prevede l’avvicinamento alla donna nel momento del travaglio. Un colloquio informativo con la donna nel quale noi indichiamo i rischi e le possibili soluzioni. Al momento tre esperienze portate a buon fine, in ambulatorio finora abbiamo visto dieci donne, la partoanalgesia risponde a un diritto materno ma anche in alcuni casi a una indicazione medica».

Il pensiero dell’assessore Filippo Saltamartini: «La gratitudine della Regione Marche perchè Civitanova si sta stagliando come un ospedale di primo livello di grande caratura e gli interventi che la Regione farà sono interventi che tendono a irrobustire questa vocazione di Civitanova e dare soddisfazioni professionali a tanti di voi che qui lavorano. Gli investimenti per Civitanova sono significativi, sia edilizi che su nuove tecnologie. Quanto comparativamente vengono fatte delle richieste, c’è l’orgoglio di tanti cittadini che vogliono essere ricoverati a Civitanova, i cittadini vanno a curarsi dove hanno la certezza che il trattamento sia migliore. Speriamo che dal Governo arrivino le risorse di cui abbiamo bisogno. Oggi è una festa enorme, queste strutture non esistono in tutta Italia, è una eccellenza che va sottolineata. Sono l’assessore regionale e sono in grado di fare comparazioni, questi complimenti a Civitanova li faccio alla luce di dati oggettivi».