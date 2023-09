di Monia Orazi

Un successo la cena di beneficenza organizzata a San Severino per il reparto di oncologia nella splendida cornice del chiostro di San Domenico. La carica dei 220 che hanno partecipato ha reso un grande successo l’evento solidale organizzato dal comitato per la difesa e la tutela dell’ospedale Eustachio di San Severino, per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di poltrone elettriche destinate a chi riceve trattamenti medici al reparto di oncologia.

Dai partecipanti alla cena e da donatori privati si è arrivati a quota 11mila euro, che permetteranno di dotare il reparto di poltrone che renderanno più confortevole ai malati la somministrazione delle terapie oncologiche.

Ha spiegato Marco Massei presidente del comitato per la difesa dell’ospedale: «La cena solidale è nata da una chiamata dell’attuale primario del reparto oncologia dell’ospedale di San Severino, il dott. Luca Faloppi: ebbene, il dottore mi fece presente che nel reparto erano necessarie delle poltrone elettriche, che servono per aumentare il ammalati che effettuano le terapie oncologiche: si tratta di terapie che durano ore e che, dunque, devono essere somministrate – per essere più sopportabili – in condizioni di relax e comodità. Impossibile per l’Ast, vista la burocrazia sostituire in tempi brevi quelle attuali a movimentazione manuale. I pazienti non possono attendere, da questa esigenza sanitaria, è nata l’iniziativa di organizzare una cena solidale, così la abbiamo chiamata con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di poltrone da donare al reparto oncologia del nostro ospedale».

Subito tante persone di varie professionalità e competenze si sono messe a disposizione, in maniera entusiasta, per rendere possibile l’organizzazione della cena, con tanti volontari della fondazione Anello della Vita, Avis, comitato difesa ospedale, della locale Croce Rossa Italiana, del locale Tribunale del malato, del comitato provinciale per la salvaguardia degli ospedali pubblici e tantissimi altri volontari che hanno dato il loro contributo a scopo di solidarietà.

La cena è stata preparata da uno staff di cuochi e camerieri volontari, a cui è andato il ringraziamento degli organizzatori. Tra le autorità presenti il sindaco Rosa Piermattei, il cardinale Edoardo Menichelli, mentre l’assessore regionale Filippo Saltamartini che non è potuto intervenire ha inviato i saluti della Regione Marche. Presenti anche l’assessore comunale Jacopo Orlandani, i consiglieri comunali Alessandra Aronne, Tiziana Gazzellini, Francesco Borioni e Tarcisio Antognozzi. Ha concluso Massei: «Un forte ringraziamento va a ognuno dei presenti all’evento ed ai donatori, veramente uno per uno, perchè grazie al singolo contributo di tutti, si darà la possibilità a tanti pazienti di sopportare meglio, in maniera più consona, le pesanti cure che dovranno affrontare».