13 Settembre 2023

ore 12:44

Fare il punto e confrontarsi su diagnosi e cura del tumore ovarico. Il teatro Nicola Vaccaj di Tolentino e l’Abbazia di Fiastra si trasformeranno per tre giorni, dal 17 al 19 settembre, nella location d’eccellenza di un prestigioso appuntamento. Qui si ritroveranno i massimi esperti delle Marche e del resto d’Italia per discutere di chirurgia e nuovo approccio chemioterapico in caso di carcinoma all’ovaio. L’evento, patrocinato da Ast Macerata, Comuni di Tolentino e Pieve Torina e Società italiana di endoscopia ginecologica, è stato organizzato dal dottor Mauro Pelagalli, direttore del dipartimento materno infantile dell’azienda territoriale e dal professor Giovanni Scambia del policlinico Gemelli. Tra i medici locali, saranno presenti Andrea Ciavattini, Rossana Berardi, Francesca orici, Leonardo Costarelli, Massimo Giannini, Nicola Battelli Luca Riccioni e Gerardo Ferrara. L’apertura di domenica 17 settembre al teatro Vaccaj prevede anche alle 18 lo spettacolo “Nuovaio” proposto dalla Compagnia della Marca.

«Questo congresso – sottolinea il dottor Pelagalli – sugella un risultato importante per l’ospedale di Macerata e per l’azienda territoriale, quello di aver costruito un percorso per la cura delle patologie ovariche con il policlinico Gemelli e il dottor Giovanni Scambia. Altro passo fondamentale è stato la creazione di una équipe multidisciplinare che ha un ruolo fondamentale nella diagnosi e nella terapia per il carcinoma ovarico. Da sempre perseguiamo tre obiettivi, la salute delle pazienti, il miglioramento dell’età di sopravvivenza e il basso impatto delle cure. Questo sarà un momento fondamentale per confrontarci e crescere».