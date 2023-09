Proseguono le donazioni che hanno come destinatarie le strutture ospedaliere della Ast di Macerata. Tre le determine, a firma della dirigente Daniela Corsi, apparse oggi all’albo pretorio. Due donazioni riguardano l’ospedale di Civitanova, una quello di San Severino. Il fenomeno delle donazioni in provincia negli ultimi anni ha assunto contenuti importanti, importanti per la bellezza del gesto e per il risvolto economico. Si dona per sottolineare un’appartenenza che è fatta anche di radici territoriali, si dona per il piacere di farlo. Poi c’è chi chiede di restare anonimo e chi invece vuole evidenziare il gesto benefico nella speranza che l’azione possa provocare ulteriori interventi solidali. Ogni tanto, l’Ast organizza conferenze stampa per sottolineare qualcuna di queste azioni benefiche, una è in programma venerdì prossimo alla sala riunioni dell’ospedale di Civitanova. Si tratta della donazione di sette tv che sono state donate dall’imprenditore Germano Ercoli. Le altre due donazioni portano la firma di Franca Marini (mille euro da destinare alla unità operativa di Medicina dell’ospedale di San Severino in memoria di un congiunto defunto) e della società milanese Sintesi Infomedica srl (uno spirometro da tavolo con flussimetro a turbinacomprensivo di 50 filtri, installazione e collaudo da destinare alla unità operativa di Allergologia dell’ospedale di Civitanova, del valore di 3.080 euro).

(l. pat.)