di Luca Patrassi

Corsi, ricorsi. L’altroieri c’è stata l’udienza per la trattazione del ricorso pendente rispetto alla legittimità dell’inserimento di Daniela Corsi nella lista degli idonei al ruolo di dirigente di azienda sanitaria e della successiva nomina a dirigente dell’Ast Macerata. Oggi l’occasione della presenza a Civitanova della dirigente Corsi e dell’assessore regionale Filippo Saltamartini (leggi l’articolo) è stata colta per una domanda (non inattesa) sullo stato della questione. Molto formale la risposta della dirigente Daniela Corsi mentre l’assessore Filippo Saltamartini ha fatto capire che comunque l’attuale dirigente Ast Macerata rimarrà in qualche modo.

Osserva la dirigente Daniela Corsi: «Io lavoro tranquillamente, la cosa non mi tocca. L’entusiasmo che metto in questa nuova esperienza lavorativa mi da la forza di superare anche questo momento. Sono nelle mani di alcuni giudici, mi auguro sia tutto positivo ma se malauguratamente ciò non dovesse essere io continuerò sempre a impegnarmi, a lavorare e a seguire le progettualità. La vivo come preoccupante perchè stiamo lavorando bene, penso, abbiamo tante cose da fare. Vado avanti lo stesso, sono abituata, sono un rianimatore, ho passato il Covid. Come dico come battuta, dopo tutti questi eventi posso entrare anche nei Marines: questo fa parte della vita, andiamo avanti, lottiamo e continuiamo».

Ed ecco invece cosa ha detto Saltamartini: «Stiamo aspettando la valutazione dell’autorità giudiziaria, qualunque essa sia , questa è la giustizia degli uomini, però voglio anche aggiungere che in questo periodo, al di là di quello che potrà essere il provvedimento del giudice che comunque potrà essere appellato, la giustizia nel nostro Paese grazie a Dio non finisce mai perché i gradi di giudizio sono talmente tanti che questo procedimento può essere portato avanti per 7/8/10 anni, la realtà è che alla dottoressa Corsi va la nostra gratitudine perché i numeri positivi sono poco sindacabili». Ancora Saltamartini: «Il valore della continuità amministrativa è un valore, nel diritto amministrativo il valore della continuità degli atti è un valore protetto. Fermo restando che il giudice del tribunale di Roma emetterà il suo verdetto quello che ci succede non ci spaventa. Voglio dire ai critici e ai sostenitori che dal primo gennaio 2024 la dottoressa Corsi avrà nuovamente i requisiti previsti dalla legge, rinnovo la fiducia e la stima mia e della giunta regionale nella dottoressa Corsi. Speriamo che il giudice nell’applicare la legge, la applichi nel senso più giusto che voleva esprimere».