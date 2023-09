Si è insediata il 1 settembre la dottoressa Josephine Staine, direttrice dell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale di Camerino. Proveniente dall’Utic di Jesi, classe 1976, si è laureata in Medicina e Chirurgia e poi specializzata in Cardiologia all’università di Pisa, dal 2007 al 2011 è stata dirigente medico all’Utic di Fabriano.

Docente in corsi aziendali per il dipartimento Emergenza-Urgenza e in area medica, è stata consigliera del direttivo regionale Marche Anmco dal 2019 al 2022 e nel 2011 ha istituito il primo ambulatorio marchigiano Cardio-oncologico con la stesura di un Protocollo, validato da apposita società scientifica, rivolto alla gestione del paziente oncologico sottoposto a trattamenti potenzialmente cardiotossici. Ha partecipato anche alla stesura del protocollo regionale per la Rete dello shock cardiogeno e dello scompenso cardiaco avanzato.

«Auguriamo buon lavoro alla dottoressa Staine – commenta Daniela Corsi, direttore generale dell’Ast di Macerata – nella certezza che le sue competenze professionali possano dare nuovo impulso al reparto di Cardiologia del nosocomio camerte». «Anche in questo caso – aggiunge il vice presidente della Regione Filippo Saltamartini e Assessore alla Sanità – è la dimostrazione palese dell’interesse della Regione e dell’Ast di Macerata per il potenziamento dell’ospedale di Camerino, con il ringraziamento alla dottoressa Josephine Staine perché sappia valorizzare la sua alta professionalità al servizio delle popolazioni già colpite duramente dal sisma del 2016».