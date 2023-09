di Luca Patrassi

Direttori di unità operative, dirigenti medici, richiami alle armi. Vario, e per alcune voci anche inedito, il panorama offerto dall’Albo pretorio della Ast di Macerata. Mancano gli specialisti per coprire i vuoti in organico, in particolare per alcune specialità e per alcune destinazioni non attrattive del Maceratese, ma va un po’ meglio sul fronte del conferimento di incarichi quinquennali per la direzione di unità operative complesse della Azienda sanitaria territoriale di Macerata. Tre le determine di ammissione dei candidati per altrettante procedure che erano state attivate a cura della dirigenza dell’azienda sanitaria. Per la direzione della struttura complessa “Professioni Sanitarie – Area Infermieristico-Ostetrica” hanno fatto domanda in nove, ma c’è stato un solo candidato ammesso, il dottor Paolo Antognini. Esclusi gli altri otto, sette per non avere la necessaria anzianità di servizio ed uno per non aver allegato la domanda alla Pec. Sempre nove le domande fatte per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa “Organizzazione Servizi Sanitari di Base” del distretto di Civitanova e in questo caso gli ammessi sono sei e gli esclusi i rimanenti tre, uno per non avere il minimo di anziani richiesta nel ruolo di dirigente medico e gli altri due perché troppo vicini alla pensione. Infine sette domande (cinque ammesse e due escluse) per l’incarico di direttore della “Farmacia Ospedaliera”.

Dai direttori ai semplici dirigenti medici: al concorso ad un posto di neurologo sono stati ammessi quattro specialisti ed undici specializzandi. Infine una determina originale, almeno andando a memoria: il medico anestesista Carmelo Bartolone è stato messo in aspettativa per un mese per rispondere al richiamo alle armi. Il mese in questione – come detto nei giorni scorsi dalla dirigente Ast Daniela Corsi in occasione della presentazione del servizio di partoanalgesia – lo sta trascorrendo da ufficiale medico a bordo della Amerigo Vespucci.