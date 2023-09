Pallavolo Macerata e Banca Macerata hanno assegnato le borse di studio in memoria di Paolo Mercuri. La scorsa stagione la società sportiva biancorossa in collaborazione con l’istituto di credito, hanno dato il via alla prima edizione del progetto borsa di studio sport e scuola “Paolo Mercuri”, che prende il nome di un amico della Pallavolo Macerata, scout man e allenatore biancorosso, tragicamente scomparso due anni fa. A seguito di un’attenta analisi di tutte le domande pervenute, la commissione di valutazione ha individuato quindi le due giovani vincitrici del progetto, Anna Pinzi del Convitto nazionale “G. Leopardi” e Martina Bedini del Liceo linguistico “G. Leopardi”. Le due borse di studio, ciascuna del valore di 500 euro, sono state destinate a studentesse e studenti iscritti alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del Comune di Macerata, impegnati nello sport come dilettanti o professionisti di qualsiasi categoria e che si sono distinti sia per i risultati ottenuti a scuola sia per quelli nell’attività sportiva durante l’anno scolastico 2022/2023.

I premi sono costituiti da buoni regalo da utilizzare presso tutti gli esercizi commerciali del centro commerciale Val di Chienti di Piediripa di Macerata. Il progetto vede Pallavolo Macerata e Banca Macerata unite dal comune obiettivo di promuovere e potenziare la cultura e la pratica sportiva, fondamentale occasione di socialità per i giovani, che deve ben conciliarsi con l’attività di studio a scuola e a casa. Pallavolo Macerata e Banca Macerata si complimentano con le studentesse Anna e Martina per la vittoria delle borse di studio e augura loro di proseguire con successo nella carriera scolastica ed in quella sportiva.