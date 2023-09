di Andrea Cesca

L’Ancona torna a casa con un buon punto dalla trasferta di Chiavari. Dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa al quarto d’ora la squadra di Donadel si porta in vantaggio con Spagnolli. La rete dell’ 1 a 0 dura sette minuti, un gran tiro del neo entrato Meazzi pareggia il conto. Energe nel finale colpisce il palo e Spagnoli non centra la porta sulla ribattuta.

Sono 167 i tifosi di fede dorica al seguito della squadra al Comunale di Chiavari. L’Entella ha fatto il proprio debutto ufficiale un mese fa quando nel turno preliminare della Coppa Italia maggiore ha affrontato il Cesena perdendo ai calci di rigore. L’Ancona non ha mai vinto sul campo dell’Entella, nei sei precedenti cinque sconfitte ed un solo pareggio risalente a cinquanta anni. Volpe deve fare a meno di Reali, Sadiki e Santini, non sono a disposizione di mister Donadel Peli e D’Eramo.

L’Ancona si schiera con il 3-5-2, l’Entella nel primo tempo va alla conclusione con Petermann e Tascone, in entrambe i casi para Perucchini. Basso e Paolucci provano ad insidiare la porta di De Lucia ma peccano di precisione. I liguri iniziano meglio la ripresa e reclamano un calcio di rigore per un intervento di Basso su Tomasello, ma al 60’ è l’Ancona a passare grazie ad una bella giocata di Cioffi che libera Spagnoli, 0 a 1. La gioia dei dorici dura poco, Meazzi gettato nella mischia dopo lo svantaggio agguanta il pareggio con un bel tiro che colpisce la traversa e termina in rete, 1 a 1. Corbari grazia l’Ancona alla mezzora calciando alto da ottima posizione, all’82’ il palo respinge la conclusione di Eberge e Spagnoli a porta spalancata fallisce il raddoppio.

Dopo cinquanta anni l’Ancona torna a casa con un risultato positivo dalla trasferta di Chiavari. Sabato prossimo, seconda giornata di campionato, allo stadio Del Conero arriverà il Gubbio.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): De Lucia; Parodi, Manzi, Bonini; Zappella (41’ st Di Mario), Tascone (17’ st Meazzi), Petermann (39’ st Lipani), Tomaselli; Mosti (17’ st Corbari); Disanto, Zamparo (26’ st Faggioli). A disp. Paroni, Kontek, Clemenza, Siatonius, Banfi, Lancini. All. Volpe

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Marenco (24’ st Pellizzari), Cella, Barnabà; Basso, Nador, Gatto, Paolucci, Agyemang; Spagnoli, Cioffi (31’ st Energe). A disp. Vitali, Testagrossa, Martina, Useini, Kristoffersen, Clemente, Bugari, Mattioli, Macchioni, Gavioli. All. Donadel

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena (assistenti Zanellati di Seregno e Marchese di Pavia, quarto ufficiale Picardi di Viareggio)

Reti: st. 15’ Spagnoli (A), 22’ Meazzi (VE)

Note: spettatori 1289 per un incasso di euro 8.294,80. Ammoniti Mosti, Manzi, Barnabà. Recupero: 6’ (pt. 2 st. 4).