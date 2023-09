di Andrea Cesca

La Recanatese sbatte sui legni, al Nicola Tubaldi fa festa la Torres. Nella gara d’esordio in campionato gli ospiti vincono per 2 a 1 con le reti, una per tempo, di Ruocco e Scotto, i leopardiani pareggiano momentaneamente i conti con un’autorete di Antonelli. Carpani colpisce la traversa nel primo tempo, in avvio di ripresa la traversa salva ancora la Torres sulla conclusione di Re. La Recanatese prova a dare il tutto per tutto, dopo un salvataggio di Zaccagno su Giampaolo Carpani in pieno recupero fallisce la rete del possibile 2 a 2.

Non c’è Sbaffo, il capitano lamenta un problema ad un ginocchio e va in tribuna, al centro dell’attacco Melchiorri fa il proprio debutto ufficiale. L’ultimo arrivato in casa giallorossa, l’attaccante Mirco Lipari prelevato in prestito nelle ultime ore di mercato dalla Juventus Next Gen non figura tra i convocati. A proposito della Juventus Next Gen, il match con la Recanatese in programma venerdì prossimo valido per la seconda giornata di campionato è stato rinviato a mercoledì 27 settembre (ore 18,30) per via delle convocazioni in nazionale che riguarderanno diversi giocatori della squadra bianconera. Pagliari dovrà gestire quattro partite (di cui ben tre fuori casa) in dodici giorni: mercoledì 20 settembre Fermana-Recanatese, domenica 24 settembre Pontedera-Recanatese, mercoledì 27 settembre il recupero con la Juventus ad Alessandria, domenica 1 ottobre Recanatese-Spal. Oltre a Sbaffo sono assenti per infortunio Senigagliesi e Marinacci. Nella stagione passata vittoria in trasferta per la squadra sarda, ma allo stadio Helvia Recina di Macerata, per 2-0, con reti di Ruocco e Masala.

Giovanni Pagliari (squalificato) rimane fedele al proprio modulo, la Recanatese si schiera con il 4-2-3-1, davanti a Meli la difesa vede schierati Longobardi, Ferrante, Peretti e Quacquarelli, la cerniera di centrocampo è composta da Raparo e Morrone, alle spalle di Melchiorri Giampaolo fa le veci del capitano Sbaffo, sugli esterni Egharevba a destra e Carpani sul lato opposto. La Torres ha fatto un mercato importante, sono sessanta i tifosi arrivati al “Nicola Tubaldi” dall’isola.

I ritmi non sono altissimi ma la partita è godibile. Al 1’ Scotto non inquadra la porta con il destro, la Recanatese replica all’11’ con Giampaolo su calcio di punizione, para in due tempi Zaccagno. La Torres spinge di più ma i padroni di casa vanno vicinissimi al gol al 23’ con un gran destro di Carpani dai venti metri che colpisce in pieno la traversa; sul prosieguo dell’azione il destro a giro di Giampaolo lambisce il montante. Nel momento migliore della Recanatese al 29’ passa in vantaggio la Torres con una incornata del “piccolo” Ruocco che prende in controtempo Meli. Carpani ha il piede caldo e al 37’ prova nuovamente a sorprendere Zaccagno dalla distanza, la palla esce di poco.

Durante il riposo Pagliari lascia negli spogliatoi Quacquarelli ed Egharevba e manda sul terreno di gioco Manè e Re. L’avvio di ripresa è spumeggiante, Re colpisce subito la parte bassa della traversa, ma il pallone torna in campo. La Recanatese vuole il pareggio, i leopardiani spingono e al 49’ un cross basso dalla sinistra viene deviato nella propria porta da Antonelli che fa autorete, 1 a 1. Passano appena due minuti e la Torres mette nuovamente la testa avanti, Scotto calcia una punizione dai venti metri, la palla supera la barriera e si insacca, 1 a 2. Melchiorri al 60’ mette Giampaolo avanti a Zaccagno, gran botta del numero 21 della Recanatese e ottimo intervento del portiere che si salva in angolo. Pagliari butta nella mischia Prisco e poi Ferretti ma è la Torres ad avere la palla buona per il terzo gol con Ruozzo al 77’. Entra anche Gomez dopo un anno di riposo forzato a causa di problemi di salute, le squadre si allungano, la Torres punta a far scorrere il cronometro. Sbaffo incita i compagni dagli spalti, l’arbitro concede sei minuti di recupero, Melchiorri scatta sulla destra e mette a centro area per Carpani una palla che chiede solo di essere spinta in rete ma non centra lo specchio. Ci prova anche Re poi Carpani prova a farsi perdonare il gol mancato ma il risultato non cambia, la Torres bissa il successo dello scorso anno e porta a casa i tre punti.

RECANATESE (4-2-3-1): Meli 5,5; Longobardi 6, Ferrante 6, Peretti 6, Quacquarelli 5,5 (1’ st Manè 6); Raparo 6 (34’ st Gomez ng), Morrone 5,5 (20’ st Prisco 6); Egharevba 5,5 (1’ st Re 6), Giampaolo 6,5 (30’ st Ferretti), Carpani 6; Melchiorri 6. A disp.: Tiberi, Mascolo, Veltri, Gomez, Ricci. All. Pesaresi.

TORRES (3-4-3): Zaccagno 7; Antonelli 6, Idda 6, Fabriani 6; Zecca 6, Giorico 6,5 (40’ st Lora ng), Mastinu 6,5 (9’ st Kujabi 6), Pelamatti 6; Diakite 5,5, Scotto 7 (18’ st Fischnaller ng), Ruocco 7. A disp.: Petriccione, Garau, Liviero, Siniega, Masala, Menabo, Dametto, Cester, Pinna, Sanat. All. Greco.

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto (assistenti Jorgii di Albano Laziale e Vitale di Salerno, quarto ufficiale Scatena di Avezzano)

Reti: pt. 29’ Ruocco (T); st 4’ aut. Antonelli (R), 6’ Scotto (T).

Note: spettatori 550 (60 ospiti). Osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo. Ammoniti Mastinu, Idda, Giorico, Prisco, Zaccagno. Calci d’angolo 6 a 5. Recupero: 6’ (pt. 0 st. 6’).