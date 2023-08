La donna fermata alla guida di un’auto è positiva all’etilometro, l’uomo al suo fianco è ubriaco e dà in escandescenze. Patente ritirata con decurtazione di dieci punti per una 45enne di Muccia, l’uomo che viaggiava con lei denunciato per ubriachezza molesta e per aver bestemmiato. Controlli nel fine settimana dei carabinieri della Compagnia di Camerino, tre i denunciati per abuso di alcolici. Oltre alla coppia (l’auto a bordo della quale sono stati fermati è stata sequestrata), nei guai anche un 32enne di Matelica: era al volante con un tasso di oltre il triplo rispetto al consentito.