Si chiamerà Cf Maceratese e i colori sociali saranno naturalmente il bianco e il rosso. Nasce dalla Yfit, la società di calcio femminile del capoluogo. Il presidente Massimiliano Avallone ha comunicato la variazione della denominazione sociale al Coni e alla Lnd Figc. La Cf Maceratese, prima realtà di “puro” calcio femminile della provincia, si presenta ai nastri di partenza della stagione 2023/24 con oltre 100 tesserate, divise fra le varie categorie e avrà la sua “Home” allo stadio della Vittoria in via Martiri della Libertà.

Il presidente Avallone ha in serbo diverse novità riguardanti sia il settore tecnico sia delle risorse umane: innanzitutto la riconferma dei due tecnici responsabili del settore tecnico della prima squadra e del settore giovanile, Stefano De Stephanis allenatore Uefa B della prima squadra e coordinatore tecnico e Clyde Torresi preparatore fisico della 1° squadra, responsabile tecnico del settore giovanile, scuola calcio e allenatore categorie under 10 pulcini e under 12 esordienti.

Maria Salvucci sarà l’istruttrice categoria under 12 esordienti, Andrea Rocchi coordinatore dei portieri e Silvia Mariani responsabile della segreteria e dirigente ufficiale. Si aggiungono il nuovo direttore generale Sebastiano Seri (già vice presidente associazione Amici della Rata) e i nuovi tecnici Stefano Mosca, Uefa B responsabile della categoria under 15 Nazionale e Arianna Paoltroni, allenatrice calcio a 5 per le categorie: under 8 “Piccole amiche” e under 10 pulcini.

OPEN DAY – Venerdì 8 settembre dalle 17 alle 19 allo stadio della Vittoria si terrà l’open day ad ingresso gratuito aperto a tutte le aspiranti calciatrici o semplicemente per tutte quelle bambine, dal 2009 al 2017, curiose di affacciarsi per la prima volta al mondo del calcio femminile. Saranno presenti tutte le calciatrici delle categorie scuola calcio, settore giovanile e prima squadra.

LA STORIA – La Yfit nel 2019 vince la Coppa Italia, la Coppa Marche del campionato di Eccellenza calcio femminile nel 2022, sfiora per due anni consecutivi la promozione in serie C. La società vanta diverse convocazioni delle proprie giocatrici in Rappresentativa Nazionale Italiana Under 19 nonché in rappresentativa Regionale Figc Marche ed una giovanissima in Nazionale Albanese Under 15.