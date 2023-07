Infiltrazioni d’acqua nei reparti? Colpa di una serie di eventi concomitanti: la troppa pioggia caduta in poco tempo e il tetto danneggiato da un ramo. A spiegare quanto accaduto venerdì scorso all’ospedale di Macerata è l’ingegnere Fulvia Dini, responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Azienda sanitaria territoriale. L’altro giorno, infatti, in alcuni reparti è iniziato a piovere, specie in quello di Chirurgia dove si era aperto buco nel controsoffitto. Un problema imputabile a cause di forza maggiore secondo l’ingegnere a capo dell’Ufficio tecnico dell’Ast.

«Ho controllato i dati pluviometrici – spiega Dini – e il 30 giugno su Macerata si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua, è caduta una quantità di pioggia eccezionale in poco tempo. Un fulmine inoltre aveva fatto saltare l’energia elettrica. I nostri manutentori quindi sono intervenuti tempestivamente e come prima cosa si sono occupati dell’impianto elettrico. Poi hanno provveduto a mettere in sicurezza le zone dove c’erano state delle infiltrazioni d’acqua. Il giorno dopo, per capire il perché di quelle infiltrazioni, è stato effettuato un sopralluogo sul tetto e abbiamo visto che un ramo era caduto sulle tegole, danneggiandole. E ieri mattina la ditta incaricata ha effettuato l’intervento di sistemazione. Le infiltrazioni sono state causate quindi dal danno al tetto e dalla notevole quantità d’acqua caduta in poco tempo».