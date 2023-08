Disavventura ieri sera per Gaetano Maccari. Intorno alle 14,30 il fondatore dell’azienda Pasta di Camerino, 60 anni, rientrava a casa in zona Borgo Belvederi da Torre del Parco a Camerino dove ha sede l’azienda di famiglia. Un’auto condotta da un anziano di Camerino non ha rispettato la precedenza urtando la moto condotta dallo stesso Maccari che è finito a terra.

Soccorso dall’ambulanza del 118 e trasferito all’Ospedale di Camerino, gli è stata riscontrata la lussazione della spalla destra e alcune escoriazioni. Immediatamente raggiunto dalla moglie Mara Mogliani e dai figli Federico, Lorenzo e Miriam, Gaetano Maccari ha chiesto di tornare a casa dove ha passato la notte. Se la spalla non sta benissimo la tempra del fondatore non è stata minimante scalfita e, nel vedere i familiari ha chiesto: «Chi mi accompagna domattina al pastificio che con la spalla immobilizzata non posso guidare?».