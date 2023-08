Con il doppio successo contro la Sestese, Ares Safety Macerata Softball è matematicamente fuori dal rischio retrocessione, un risultato raggiunto con largo anticipo e che era l’obiettivo primario da squadra neopromossa. Le maceratesi nel corso del campionato hanno comunque sempre mantenuto posizioni tranquille di metà classifica.

Nel prosieguo del campionato le ragazze di coach Benito Francia Ventura potranno togliersi altre soddisfazioni e, visto che i numeri ancora lo consentono, provare a scalare il quinto posto detenuto da Pianoro, con cui seguiranno il 9 e 12 agosto due confronti, compreso il recupero delle partite rinviate il 21 maggio. Nel frattempo domani, sabato 5 agosto alle ore 18 è in programma la trasferta sul campo della Bertazzoni Collecchio per la 16a giornata del campionato di serie A1, con l’Ares Macerata che vorrebbe anche vendicare l’inopinata sconfitta interna subita dalle emiliane, tutte e due le partite perse all’extra-inning (3-5; 3-6). Collecchio è settima in classifica, appena dietro Macerata, a parità di vittorie ma con due incontri giocati in più.

Ares Safety Macerata Softball intanto pensa al futuro e lancia uno Sport Camp dal 28 agosto all’8 settembre, riservato a sole ragazze dai 6 ai 13 anni. Durante le giornate tanto sport e tanti altri giochi e divertimenti, con le ragazze che saranno seguite da allenatrici, giocatrici della A1 e animatrici. Informazioni: Carlo 339 7384741, Marta 339 2460260.

CLASSIFICA SERIE A1

Inox Team Saronno (26 vittorie – 4 sconfitte, .867); MKF Bollate (28-6, .824); Forlì (22-8, .733); Rheavendors Caronno (20-12, .625); Mia Office Blue Girls Pianoro (15-13, .536); ARES Safety Macerata (11-17, .393); Bertazzoni Collecchio (11-21, .343);Taurus Donati Gomme Old Parma (9-21, .300); Metalco Thunders Castelfranco (7-23, .233); Sestese (3-27, .100)