Grande soddisfazione per Elena Tangherlini alle Universiadi in corso in Cina. La schermitrice jesina, studentessa di Scienze sociali all’Università di Camerino, ha centrato la medaglia d’argento nel fioretto donne. È stata una finale tutta marchigiana quella andata in scena sulla pedana di Chengdu, con la Tangherlini sconfitta solo in finale dall’anconetana (studentessa di Scienze e tecnologie psicologiche all’Università di Urbino) Serena Rossini.

La studentessa Unicam è partita nel tabellone ad eliminazione diretta con il successo per 15-8 contro l’ucraina Poloziuk. Tangherlini, negli ottavi di finale, ha poi sconfitto la coreana Park 15-11 entrando di diritto tra le top 8. Nei quarti la vittoria, che ha regalato la certezza di una medaglia alla fiorettista dell’Esercito, contro la giapponese Iwamoto con il punteggio di 15-12. In semifinale, la studentessa di Scienze Sociali all’Università di Camerino ha poi sconfitto la cinese Chen 15-12 conquistando così la finale, poi persa, contro la compagna di nazionale.

La Tangherlini, ultimo talento della prestigiosa tradizione jesina nella scherma, si era laureata campionessa d’Italia a livello universitario nel corso delle finali nazionali andate in scena proprio a Camerino un mese e mezzo fa.