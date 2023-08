di Andrea Cesca

E’ originario di Sondrio ma abita a Matelica l’allenatore di Elisabetta Cocciaretto, la 22enne tennista di Sant’Elpidio a Mare che dopo aver vinto il torneo di Losanna ha conquistato il 30° posto nel ranking mondiale, confermandosi prima tra le italiane (leggi l’articolo).

Si chiama Fausto Scolari il maestro e tecnico federale che si prende cura dell’atleta fermana, 22 anni e un futuro da scrivere. Figlia della consigliera regionale Jessica Marcozzi, è stata ricevuta dal presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha voluto salutare personalmente la giovane atleta complimentandosi e consegnandole il Picchio, simbolo della Regione.

«Mia moglie è marchigiana, di Matelica – spiega Scolari -. La decisione di trasferirmi nelle Marche è stata presa sia per esigenze familiari che di lavoro. Questo ha dato la possibilità anche ad Elisabetta di riavvicinarsi alla sua famiglia e allo studio (é iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all’università di Camerino, ndr), prima frequentavamo i centri federali di Tirrenia e di Formia».

Un connubio che dura da sei anni quello fra la Cocciaretto e Scolari: «Conosco Elisabetta da quando era ragazzina, lei ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, ci vedevamo ai campionati italiani. Dalla primavera del 2017 la alleno costantemente, i suoi margini di miglioramento sono ampi come persona e come atleta. Il proposito è di crescere giorno dopo giorno portando avanti lo sport e lo studio. La famiglia di Elisabetta ha fatto tanti sacrifici per assecondarla nella crescita sportiva, da piccola si allenava a Porto San Giorgio».

La vittoria al torneo di Losanna ha fatto salire Elisabetta Cocciaretto al 30° posto nel ranking mondiale.

«I numeri ti danno un posto, che ha la sua importanza, ma non pensiamo ai risultati bensì a migliorare senza tralasciare lo studio e la vita privata. La vittoria del torneo fa bene al morale ma è un punto di partenza».

Quale è il prossimo obiettivo di Fausto Scolari ed Elisabetta Cocciaretto?

«L’obiettivo fondamentale che ci siamo prefissati è fare una stagione stando bene. Sarebbe la prima volta che succede. La salute è fondamentale, Elisabetta in passato ha avuto problemi alla schiena e poi al ginocchio che l’hanno frenata».

Lei abita a Matelica, Elisabetta a Fermo e studia a Camerino: dove vi allenate?

«Ci alleniamo prevalentemente a Tolentino, è una struttura molto all’avanguardia, molto funzionale e super organizzata. Poi a seconda delle esigenze ci troviamo a Camerino, Matelica e Castelraimondo. Il territorio offre impianti validi».

Macerata ha dato i natali ad un’altra tennista italiana di grande valore, Camila Giorgi. Si possono fare dei paragoni fra le due giocatrici?

«A livello tennistico sono entrambe molto esplosive, hanno passione per lo sport, a livello caratteriale sono solari, brillanti. Elisabetta per me ha una marcia in più, ha un’anima molto forte, una parte umana di alto livello. Sono di parte, ma credo molto in lei».