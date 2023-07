La fermana Elisabetta Cocciaretto nella finale del Ladies Open Lausanne 2023, categoria Wta 250, ha sconfitto la francese Clara Burel per 7-5, 4-6, 6-4 in due ore e 45 minuti di gioco, piazzando così in bacheca il primo titolo in carriera griffato Wta.

Un successo di prestigio, per certi versi non facilmente pronosticabile alla vigilia anche perché giunto all’indomani della semifinale infinita, durata oltre tre ore e mezza e sospesa per ben due volte a causa pioggia, in cui aveva battuto in tre set l’ungherese Anna Bondar per 6-7, 7-6, 7-5.

Ripercorrendo il percorso a ritroso, ai quarti di finale la Cocciaretto aveva invece rispedito al mittente, in due set, la russa Elina Avanesyan, numero 8 del seeding, scalando il match in rimonta e chiudendo con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 36 minuti.

Agli ottavi la Cocciaretto si era invece imposta sull’argentina Julia Riera per 6-1, 3-6, 6-3, mentre ai sedicesimi di finale maturò la vittoria sull’elvetica Celine Naif con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2.

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e il vice sindaco e assessore allo Sport Alessia Pupo, anche a nome dell’Amministrazione comunale, esprimono tutta la loro soddisfazione per la vittoria della tennista marchigiana, studentessa ad Unicam.

«Noi tutti e la Comunità tolentinate – hanno detto – ci complimentiamo con Elisabetta Cocciaretto che a Losanna ha vinto un prestigioso torneo, aggiudicandosi cinque avvincenti gare dove ha messo in campo tutta la sua tenacia, grinta e tecnica tennistica. Ancora una volta ha dimostrato che il lavoro, determinazione, talento e la serietà pagano consentendo di raggiungere importanti successi. Siamo molto felici di questa sua affermazione che la proietta tra le prime 30 giocatrici a livello mondiale. I complimenti vanno anche al tecnico Fausto Scolari. Sentiamo questa vittoria un po’ anche nostra in quanto la giovane tennista si allena a Tolentino, nel nostro circolo tennis che sempre di più, vista anche la recente presenza di tenniste cinesi tra cui la vincitrice del torneo di doppio al Roland Garros, si attesta come una struttura di grande qualità, anche a livello nazionale. Ora attendiamo Elisabetta per congratularci con lei personalmente e per essere al suo fianco nelle prossime sfide internazionali dove si presenterà come prima tennista italiana nel ranking mondiale».