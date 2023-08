La 37esima edizione del Camerino Festival si appresta alla conclusione snocciolando, l’uno dopo l’altro, gli ultimi appuntamenti in cartellone.

Il mese di agosto si apre lunedì 7 alle 21,30 all’Accademia della Musica di Camerino ABF “F. Corelli con il Barbican String Quartet, quartetto d’archi di grande successo con all’attivo numerosi premi e un tour mondiale, composto da quattro musicisti di nazionalità diverse che si sono conosciuti alla Guildhall School of Music and Drama di Londra.

I componenti del Barbican Quartet si sono conosciuti alla Guildhall School of Music and Drama di Londra; nel 2022 hanno vinto il 1° Premio al prestigioso Concorso Internazionale Ard di Monaco, che vedeva tra i giurati il Quatuor Ébène. La stagione 2023/2024 del Barbican sarà caratterizzata dalla registrazione del loro primo Cd e da un tour in Europa, Canada e Stati Uniti. Il quartetto presenterà a Camerino alcuni capolavori della letteratura cameristica di ogni tempo: il Quartetto n. 32 “Sonnenquartette” di Haydn, il Quartetto in la maggiore op. 41 n. 3 di Schumann e il Quartetto n. 2 “Lettere intime” di Janáček. Verrà proposto inoltre, della giovane compositrice Joy Lisney, il quartetto “C’est L’Extasé”. Il successo del Barbican Quartet, formazione valorizzata tra gli altri dalla Gioventù Musicale d’Italia, dimostra che le differenze individuali possono essere valorizzate e amalgamate per creare qualcosa di bello.

A precedere il concerto del Barbican Quartet, venerdì 4 a Sarnano e sabato 5 all’Accademia della Musica Abf “Franco Corelli” di Camerino, il doppio concerto di fine percorso formativo degli allievi del Master di Canto Lirico a cura della Andrea Bocelli Foundation e in collaborazione con i docenti dell’Accademia di Alto Perfezionamento dell’Opera Carlo Felice di Genova diretta dal tenore Francesco Meli. I prossimi appuntamenti: Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini (12 agosto) e l’Orchestra di Fiati Città di Camerino (14 agosto).