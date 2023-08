Presentato il quinto report di Discovery, la banca dati di Talents Venture pensata per formare la governance degli atenei italiani, dal titolo “Parità di genere. Dai corsi di laurea alla governance degli atenei”: in questa occasione sono stati resi noti i dati elaborati dall’ Osservatorio Talents Venture su dati Mur e c’è un nuovo risultato positivo per Unicam, questa volta in materia di Parità di Genere.

Nello specifico dai dati elaborati, l’università di Camerino si piazza al primo posto per la parità di genere tra laureate e laureati con un equilibrio perfetto tra uomini e donne, mentre analizzando i dati disaggregati per dimensione, con il maggiore e minore Indice Globale di Parità di Genere (Igpg), Camerino si colloca al terzo posto tra i piccoli atenei. Con il punteggio Igpg di 84 su 100 complessivamente si posiziona al quinto posto nazionale, alle spalle delle università di Messina, Napoli Parthenope, Roma Foro Italico e Teramo.

L’Indice Globale di Parità di Genere (Igpg), è una misura sintetica pensata per valutare il bilanciamento di genere complessivo di ciascun ateneo, calcolato sulla base delle quote di donne e uomini nelle quattro categorie analizzate (laureati, dottori di ricerca, personale docente e personale tecnico/amministrativo).

«E’ un dato che ci rende orgogliosi e fieri e che premia il lavoro svolto da tutta la Governance Unicam su un tema a me molto caro, quello della parità di genere, per il quale indicai un percorso ben chiaro sin dall’inizio del mio mandato rettorale – afferma il rettore Claudio Pettinari -. Nel corso degli anni abbiamo infatti realizzato, al nostro interno, iniziative ed azioni su questa tematica, redigendo il Bilancio di Genere, o le linee guida per l’utilizzo del linguaggio di genere nei documenti amministrativi, solo per citare due dei molti documenti prodotti, nell’ambito delle azioni volte alla tutela e garanzia della persona. La parità di genere dunque, ha assunto un ruolo centrale in tutte le politiche di Unicam, anche con la nomina di una Pro Rettrice con deleghe specifiche alle Pari Opportunità, Tutela e Garanzia della Persona che potesse lavorare in stretta sinergia con il Cug-Comitato Unico di Garanzia. Mettere al centro la persona e tutelarla è da sempre la mission più importante del nostro ateneo».

In linea generale dai dati emerge che, sebbene le donne rappresentino la maggioranza di chi ottiene la laurea, la loro presenza è ancora eccessivamente contenuta nei corsi che formano competenze Stem malgrado offrano migliori prospettive occupazionali. Allo stesso tempo, seppur le donne rappresentino la maggioranza dei laureati, è interessante sottolineare che, nell’ingresso nel mercato del lavoro, queste sono penalizzate in termini salariali a prescindere dalla materia in cui conseguono il titolo.