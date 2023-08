Tre titoli regionali: è una estate d’oro per la sezione atletica del Cus Macerata. Ancora una volta grazie alla marcia. L’ente universitario in queste settimane ha brillato in più manifestazioni in giro per le Marche, meeting che hanno messo in palio il titolo regionale in diverse fasce d’età.

La prima gioia l’ha data Sofia Tomassoni che ad Ancona è riuscita a primeggiare nella categoria Allieve ed è salita sul gradino più alto del podio nella 5km di marcia. Sulle ali dell’entusiasmo e fortificata mentalmente dal successo, la baby Tomassoni ha poi migliorato il suo personale in occasione dei Campionati Italiani Under18 a Caorle. Per lei un ottimo 26’14 e una decima posizione molto promettente in prospettiva 2024, quando l’atleta sarà al secondo anno di categoria e pronta a dar battaglia per un posto sul podio.

Assente purtroppo per infortunio Elisa Marini che ha dovuto rinunciare dopo una primavera all’insegna di bei risultati e una convocazione al raduno della nazionale a Tirrenia nel mese di aprile. Il rammarico è alto anche perché Elisa quest’anno è addirittura tra le prime 10 atlete d’Europa (ottavo posto) nella sua gara preferita: i 10km di marcia. Speriamo in un pronto recupero.

Successivamente la Tomassoni è stata imitata da Giulia Miconi e Gian Marco Rossetti, entrambi si sono laureati campioni regionali assoluti a Fermo. La Miconi, abituata a podi e piazzamenti di prestigio anche a livello nazionale, ha sbaragliato la concorrenza nella 5km. Rossetti, nonostante un caldo pazzesco, non solo ha vinto sulla distanza dei 10km, ma ha pure siglato il suo nuovo personal best.

Da ricordare infine che due delle atlete seguite dall’allenatore e responsabile cussino Diego Cacchiarelli, avevano preso medaglie anche ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino. La Miconi (per il Cus Roma) e la Giulioni (per il Cus Napoli) hanno preso rispettivamente argento e bronzo dietro all’atleta del Cus Bologna, Simona Bertini. In quell’occasione entrambe hanno siglato il record personale sulla distanza dei 5km di marcia.