Una festa a sorpresa per salutare una carriera lunga 40 anni. Paola Testa, infermiera, è stata per decenni uno dei cardini dell’Utic (Unità di terapia intensiva cardiologica) dell’ospedale di Macerata, ma ora, dopo una vita a dedicarsi al cuore degli altri, può godersi la meritata pensione. Stamattina i colleghi del reparto le hanno voluto preparare una festa d’addio come si conviene per una persona che ha dato tantissimo agli altri, lasciando un ricordo positivo sia a loro che ai tanti pazienti con i quali si è relazionata nel corso degli anni.

Residente a Treia, Paola, a parte una breve parentesi a Bologna da giovanissima, ha lavorato per tutta la vita all’ospedale di Macerata, diventandone una figura insostituibile, apprezzata davvero da tutti. Dopo decenni in terapia intensiva, negli ultimi due anni è passata al centro cardiologico, sempre all’interno del reparto di Cardiologia del nosocomio maceratese, concludendo così il suo percorso professionale. Ora avrà sicuramente più tempo da passare con compagno e figlio, ma i bei ricordi costruiti negli anni con colleghi e pazienti non si cancelleranno di certo.

(Ma. Pa.)