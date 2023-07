Si è spento ieri, all’età di 64 anni, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia Alberto Cinella. Originario di Morrovalle, era molto conosciuto nel mondo dell’atletica per esser stimatissimo allenatore nella marcia e presidente della Civitanova Triathlon.

Una passione profonda quella per lo sport, coltivata anche all’interno delle mura familiari: sua moglie, Santa Compagnoni, è stata azzurra e campionessa italiana nella marcia, e ora la loro figlia Francesca ne sta ripercorrendo le orme partecipando con ottimi risultati a gare di livello nazionale.

Tanti gli attestati di cordoglio arrivati in queste ore, a partire dalle società che gli erano più vicine. «Senza di lui, la Civitanova Triathlon non sarebbe ciò che è oggi – ricorda il sodalizio di cui era presidente – Alberto ha sempre creduto in noi e sostenuto ogni nostro progetto. Grazie al suo impegno instancabile dietro le quinte e alla sua dedizione, la nostra squadra ha avuto l’opportunità di crescere e raggiungere traguardi eccezionali nel mondo del triathlon. Noi continueremo a portare avanti il suo prezioso lascito, mantenendo vivo il suo spirito e seguendo il percorso che ha tracciato per noi. Siamo profondamente grati per il tempo che abbiamo trascorso con lui e per l’eredità di passione e dedizione che ci ha lasciato. Buon viaggio, presidente». «Conosciuto, apprezzato e stimato da tutti, lascia un vuoto difficile da colmare», fa eco l’Atletica Civitanova, società con la quale collaborava appunto in veste di allenatore. Ma anche la Fidal Marche, con il presidente Simone Rocchetti, ha voluto lasciare ai cari il suo messaggio di cordoglio.

I funerali si svolgeranno oggi con la salma che partirà dalla Casa funeraria Soft di Montecosaro (via Roma 257) alle 15 per arrivare alla chiesa dell’Emmanuele a Trodica, dove si celebrerà il funerale alle 15.30.

(Ma. Pa.)