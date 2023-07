Poker per i golfisti del Sibilla club di Petriolo che hanno vinto sia nella nostra regione che in Abruzzo e in Emilia Romagna. Protagonista assoluto Nicola Chiavari, senza dubbio il “Golf player of the month” con due vittorie prestigiose nell’arco di due settimane. A Cattolica ha vinto la Absolute Travel Cup con un ottimo 39, ottenendo il pass per la prossima semifinale nazionale, e poi ha concesso il bis al Torrenova Golf con un altro primo post nella Tm Open Cup.

I componenti del golf club che ha sede nella zona dell’Abbadia di Fiastra, si sono resi protagonisti anche in Abruzo al Miglianico golf club. Non un percorso semplice da completare ma i golfisti maceratesi hanno proposto una ottima performance nel corporate challenge, a partire dal grande primo posto ex aequo di Paolo Santecchia: oltre a lui ottimi piazzamenti in top ten per Jonathan Carradori (terzo), Marco Ferranti (quarto), Stefano Tombolini (sesto), Andrea Gentiletti e Luca Incicco (ottavi). Infine la President Cup al Conero, dove Claudio Belelli ha ottenuto una grande vittoria in terza categoria distanziando i più vicini avversari di due punti con un rimarcabile 40. Insomma questo luglio è un bel swing.