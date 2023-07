Non solo “King and Queen of the beach”, Civitanova è pronta a incoronare anche il “re e e la regina degli chalet”. Il beach volley esce dall’arena e invade i campi degli stabilimenti balneari per il primo torneo di beach volley tra chalet. L’idea nasce dall’assessore allo sport Claudio Morresi che durante una chiacchierata con Fulvio Taffoni ha lanciato la proposta che si concretizzerà sabato 29 luglio.

Da nord a sud sono 12 gli stabilimenti balneari coinvolti nella sfida: Ippocampo, Sonamar, Giovanni e Anna, Antonio, Re Sole, Filippo, La Bussola, Galliano, Arturo, Attilio, G7 e Sirenetta.

«Ho proposto a Fulvio di aprire alla città e agli stabilimenti balneari il King of the beach, il grande evento sportivo giunto alla 24esima edizione – ha detto l’assessore allo sport e vicesindaco Claudio Morresi questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento – subito ha accolto la mia proposta e si è messo in moto per organizzarla. Sarà occasione per unire gli stabilimenti del lungomare sud e di quello nord nel nome dello sport e dell’amicizia e allo stesso tempo sarà una manifestazione che darà ancora più vita alla nostra estate e al turismo civitanovese».

Si comincia sabato 29 luglio, dalle ore 9, sulla spiaggia di Ippocampo per il torneo femminile e del Re Sole per quello maschile. Per tutto il weekend le squadre si daranno battaglia fino ad arrivare alla finalissima che si disputerà alla Iplex Arena, nel pomeriggio del 9 agosto, prima delle finalissime del King & Queen beach volley.

«Questo torneo è il risultato della sinergia tra associazioni e amministrazione – ha detto l’organizzatore Fulvio Taffoni -. Visti i numeri e considerando che si tratta della prima edizione sono molto soddisfatto e sono sicuro, visto l’interesse che si è acceso intorno al torneo, che negli anni sarà destinato a crescere. Ringrazio l’assessore Morresi, le associazioni dei balneari e Mario Vallesi, vero appassionato di beach volley, che ha fatto da prezioso collante con gli stabilimenti balneari». Giacomo Mantovani, presidente dell’associazione balneari civitanovesi e Mario Torresi rappresentante del popolo produttivo balneare Civitanova, presenti alla conferenza, hanno ringraziato «l’assessore Claudio Morresi e Fulvio Taffoni per questa bella manifestazione che coinvolge tanti balneari e più in generale tutta la città».