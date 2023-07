Cbf Balducci, ecco il girone

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha comunicato oggi la composizione dei gironi di Regular Season e la formula del prossimo campionato di Serie A2 a cui sarà ai nastri di partenza la CBF Balducci HR Macerata: le arancionere di coach Saja sono state inserite nel raggruppamento B. Il criterio utilizzato è stato quello del ranking, tenendo però divise le due isole. Di seguito l’elenco completo dei due gironi:

GIRONE A

Bartoccini-Fortinfissi Perugia (PG), Valsabbina Millenium Brescia (BS), Cda Talmassons (UD), Futura Giovani Busto Arsizio (VA), Volley Soverato (CZ), Tecnoteam Albese Volley Como (CO), Akademia Sant’Anna Messina (ME), Volley Team Bologna (BO), Alta Fratte Volley Padova (PD), Beach World Pescara/Altino Volley.

GIRONE B

CBF Balducci HR Macerata (MC), Omag-Mt San Giovanni in M.no (RN), Ipag S.lle Ramonda Montecchio (VI), LPM Bam Mondovì (CN), Volley Hermaea Olbia (SS), U.S. Esperia Cremona (CR), Orocash Picco Lecco (LC), Chromavis Eco DB Offanengo (CR), Volley Melendugno (LE), Cbl Costa Volpino (BG).

LA FORMULA- La formula prevederà, dopo la Regular Season, una Pool Promozione andata e ritorno, che coinvolgerà le prime cinque squadre dei Gironi A e B, e una Pool Salvezza che vedrà impegnate le restanti formazioni. La prima della classifica dopo la Pool Promozione, in cui saranno mantenuti i punti della Regular Season, verrà promossa, le squadre posizionate dalla seconda alla quinta disputeranno i Playoff Promozione con semifinali e finali al meglio delle tre partite.

LE ALTRE DECISIONI DELL’ASSEMBLEA DI LEGA- Nella giornata di oggi si è svolta in videoconferenza l’Assemblea Ordinaria della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Il primo tema all’ordine del giorno è stato il contratto con Volleyball World, per il quale è stata confermata la necessità di avere presto la conferma della seconda partita in chiaro, su cui arriveranno presto aggiornamenti dalla stessa società. Il Consorzio rimane invece in attesa di ricevere la proposta conclusiva sulle implementazioni previste nel contratto.

Dopo aver sottolineato i numeri positivi del Lega Volley Summer Tour, capace di attirare sempre più pubblico sugli spalti e soprattutto in televisione, si è poi passati alla ratifica della decisione sui palloni per i prossimi Campionati di Serie A1 e Serie A2: il pallone Mikasa verrà adottato per la Serie A1 e gli eventi di Lega (Supercoppa e Coppa Italia), il pallone Molten continuerà a essere utilizzato in Serie A2.

L’Assemblea ha poi dato mandato al Presidente Mauro Fabris di proseguire nell’azione volta a modificare un calendario internazionale sempre più critico dopo le decisioni assunte dall’Fivb, un calendario che rischia di minare la qualità e la sostenibilità dei Campionati di Serie A e la salute delle atlete.

Infine, è stata fissata la data della Presentazione dei Campionati, che si svolgerà a Milano mercoledì 4 ottobre 2023.