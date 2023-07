Gli ultimi due fine settimana sono stati ricchi di medaglie per gli Arcieri del Medio Chienti in due importanti competizioni nazionali del tiro di campagna. Domenica 16 luglio, ad Abbadia San Salvatore, si sono disputate le gare valide per la Coppa Italia delle Regioni, dove l’unica medaglia ottenuta dalla delegazione della Regione Marche è stata quella conquistata da Francesco Sparvoli, proprio nella gara del tiro di campagna.

Il fine settimana scorso dal 21 al 23 luglio, si sono svolti a Castel di Sangro i 31esimi campionati italiani di tiro con l’arco specialità tiro di campagna. Una specialità questa in cui la società degli Arcieri del Medio Chienti ha ottenuto sempre numerosi risultati, ma era dal 2021 che non otteneva un titolo italiano (l’ultimo con Giacomo Feliziani nella categoria ragazzi arco nudo). Quest’anno il medagliere per il Medio Chienti è stato particolarmente ricco, portando a Belforte tre ori, un argento e due bronzi. La squadra maceratese è stata l’unica compagine marchigiana ad ottenere medaglie a questa edizione dei campionati italiani.

Questi 3 titoli italiani si aggiungono ai 46 ottenuti dalla società dalla sua fondazione nel 1997 e la portano a quota 49, ad un soffio ad ottenere la stella di platino al merito sportivo, un riconoscimento molto importante che si ottiene al 50° titolo italiano e viene consegnato dalla Federazione Italiana Tiro con l’arco. La società del Medio Chienti ha ottenuto la stella di bronzo nel 2005 (5 titoli), quella d’argento nel 2008 (10 titoli) e quella d’oro nel 2011 (20 titoli). Gli atleti medagliati a questi campionati: Giusto Magrelli – Campione italiano Compound Master Maschile e medaglia d’argento Assoluto Compound Maschile. Giuseppe Cambiotti – Campione Italiano LongBow Mixed Team e Campione Italiano Assoluto LongBow. Isabelle M. Ritz – Campionessa Italiana LongBow Mixed Team. Giacomo Feliziani – Medaglia di bronzo Arco Nudo Allievi Maschile. – Evelina Feliziani – Medaglia di bronzo Arco Olimpico Ragazze Femminile.

Inevitabile la dedica che sia Francesco Sparvoli alla Coppa Italia, che Giacomo Feliziani agli Italiani, hanno voluto fare sul podio al compianto tecnico e presidente della società Priamo Palmieri, venuto a mancare improvvisamente a febbraio scorso e a cui tutti gli atleti erano fortemente legati.