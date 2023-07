Ha preso il via ieri sera la settimana dedicata alla cinquina di gare nazionali valevoli per la “Stella di Pegaso” organizzate dalla Bocciofila Morrovalle.

Le fasi finali avranno luogo da venerdì 28 a domenica 30 luglio nelle nuove corsie dell’impianto all’aperto “Angelo Scocco” all’interno della splendida cornice del Parco Pegaso a Trodica.

Per aggiudicarsi l’ambita “Stella di Pegaso” e il corrispondente premio in denaro di 1000 euro, bisognerà prendere parte ad almeno due delle cinque gare proposte. In caso di arrivo a pari merito si terrà conto alla categoria di appartenenza più alta e poi del giocatore più giovane.

Analizziamo nel dettaglio le cinque gare. La serale individuale denominata “Trofeo Due Erre Calzature per Guerrino Frattari” riservata alle categorie A/B/C/D vede al via 229 iscritti. Le eliminatorie della categoria A si terranno giovedì sera alle 20:30 mentre quelle delle categorie B/C/D sono iniziate ieri sera, 24 luglio, e si protrarranno fino a mercoledì 26. Le finali sono previste per venerdì 28 luglio a partire dalle 20.

Due sono le gare notturne pre-festive riservate alle terne categoria A e categoria B/C/D (89 formazioni iscritte in totale). La gara riservata per la A è denominata “Trofeo Miami srl, notturna al Parco Pegaso per Agostino Biagetti” e si terrà sabato 29 luglio a partire dalle 16. Quella riservata alla categoria B/C/D è denominata invece “Trofeo Eddy Ricami, notturna al Parco Pegaso per Agostino Biagetti”.

La “Stella di Pegaso” si conclude con le due gare festive a coppia categoria A e categoria B/C/D (140 formazioni iscritte) che si svolgeranno domenica 30 luglio dalle ore 9. La gara riservata alla categoria A è denominata “Trofeo Tranceria Gala 2.0 per Luigi Bedini”, mentre quella per la categoria B/C/D è “Trofeo Autotrasporti Tomassini per Luigi Bedini”.

Il numero totale degli iscritti è 776 provenienti da 9 regioni, 17 province e 69 società. Oltre agli atleti, sono coinvolti nell’organizzazione numerosi arbitri, commissari di campo e direttori di gara. Saranno utilizzati 15 impianti della provincia per le fasi eliminatorie oltre al bocciodromo comunale di Morrovalle e alle corsie outdoor dell’”Angelo Scocco” per le fasi finali e diverse strutture ricettive del territorio.

Il clou è previsto per le 21 di domenica sera dove sarà assegnato l’ambito trofeo “Stella di Pegaso”.

Come si può evincere dalle denominazioni delle gare, questa prestigiosa cinquina boccistica è l’occasione per ricordare i soci Agostino Biagetti, Luigi Bedini, Guerrino Frattari, dirigenti ed arbitri appartenenti alla Bocciofila Morrovalle prematuramente scomparsi.

Vanno ringraziati tutti i partner della manifestazione: Gala Tranceria 2.0, Miami Srl, Eddy Ricami srl, Autotrasporti Tomassini Emiliano, Due Erre Calzature oltre allo storico main sponsor Del Papa srl.