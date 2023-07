Si chiude col botto la stagione agonistica della società New Fashion Gia. Man. Dance, che torna dai campionati italiani di danza sportiva di Rimini con ben 51 medaglie tricolori. Come se non fossero bastate le affermazioni di fine anno ai campionati regionali e ai Mondiali di Varsavia e quelle di inizio 2023 agli assoluti di Riccione e al campionato nazionale Cids di Rimini, i ragazzi della scuola di ballo di Morrovalle calano il pokerissimo.

Alla kermesse svoltasi dal 6 al 16 luglio scorso gli atleti guidati dal presidente Federica Lorenzi e allenati dai pluricampioni del mondo Silvia Fontana e Riccardo Ciminari e dai tecnici Manola Fontana e Gianni Crucianelli, fanno letteralmente manbassa. Gli ori alla fine sono stati addirittura 31, le medaglie d’argento 11 e quelle di bronzo 9, per un totale di 51 riconoscimenti. A queste si aggiungono otto quarti posti, un quinto e quattro sesti. Insomma, la manifestazione è stata quasi monopolizzata dai colori fucsianero.

Le urla di gioia dei ragazzi, insieme al pubblico di fede morrovallese che ha seguito il team lungo tutti i 10 giorni della manifestazione tricolore, hanno fatto da corollario ad una serie di prestazione maiuscole, valutate dai giudici federali ai massimi livelli per qualità tecniche, artistiche ed atletiche. Infine, grazie anche alla collaborazione con i maestri Paolo Ferrara e Katiuscia Battista, quest’anno il club iscrive a referto anche due riconoscimenti tricolori per quanto riguarda la disciplina del rock contact style.

«Qui c’è da stropicciarsi gli occhi per i risultati raggiunti – sostiene una felicissima Federica Lorenzi – sono veramente orgogliosa dei nostri allievi, i quali anche tra mille difficoltà dovute al caldo, agli impegni scolastici e alle batterie composte anche da più di 50 atleti, hanno veramente fatto un salto di qualità immenso in questo campionato». Le fa eco la maestra Manola Fontana: «Alla luce delle precedenti gare dell’annata e considerati i meticolosi allenamenti a cui sottoponiamo i nostri ragazzi, eravamo sicuri di poter dire la nostra in questa importantissima manifestazione; ma raggiungere questo risultato, sublime nei gesti tecnici e copioso nel numero delle medaglie, ci fa toccare veramente il cielo con un dito».

Cala il sipario quindi su questa edizione del campionato dei record per la New Fashion Gia. Man. Dance. Un campionato che testimonia, ancora una volta, la bontà della scuola morrovallese, vero e proprio riferimento e cuore pulsante per le danze caraibiche nelle Marche, in Italia e nel mondo.