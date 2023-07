Greenyard Maaseik, VK Lvi Praga e una squadra proveniente dai preliminari: saranno queste le tre avversarie della Lube nel primo turno della Cev Champions League. Questo l’esito del sorteggio svoltosi questa mattina all’European Broadcasting Centre in Lussemburgo, che ha tratteggiato il cammino dei cucinieri nella massima competizione europea.

«Il sorteggio, come sempre, riserva delle incognite perché conosciamo poco il Maaseik rispetto alle altre squadre belghe, non abbiamo mai giocato contro Praga e non sappiamo chi ci raggiungerà dai preliminari – sottolinea il dg Beppe Cormio – una formazione come la nostra non si può lamentare visto che, soprattutto in terza fascia, figuravano potenziali avversarie molto scomode. Il rischio era altissimo perché sulla carta Ziraat, Halkbank e Tours sono formazioni più esperte e insidiose rispetto a Praga. La certezza dell’approdo ai quarti si ha solo con il primo posto, ma guardando la composizione dei gironi possiamo esprimere un cauto ottimismo».

Sono quattro i precedenti in Cev Champions League con i belgi del Maaseik. La Lube ha incrociato il club fiammingo nel girone eliminatorio dell’edizione 2009/10 con sconfitta al tie break in trasferta e vittoria netta per 3-0 in casa al ritorno. Andando a ritroso, spunta anche la doppia sfida dei quarti 2001/2002. I biancorossi firmarono un’autentica impresa: sconfitti 3-2 nella gara di andata tra le mura amiche, Corsano e compagni staccarono il biglietto per la Final Four di Opole vincendo in Belgio con il massimo scarto. Il bilancio con il team belga è quindi di 2-2. Faccia a faccia inedito con Praga, mentre in passato i biancorossi hanno sfidato altre formazioni della Repubblica Ceca. Per la rivale di quarta fascia bisognerà invece aspettare i preliminari: nel girone della Lube finirà la miglior seconda del secondo turno preliminare.

Per quanto riguarda il calendario, i civitanovesi apriranno il 21, 22 o 23 novembre con il match casalingo contro il team proveniente dalle qualificazioni. La settimana successiva trasferta in quel di Praga, quindi doppietta a dicembre (12-13 o 14 in Belgio, 19, 20 0 21 in casa contro Praga) e doppietta a gennaio (9, 10 o 11 in casa della squadra proveniente dai preliminari, il 17 all’Eurosuole Forum contro il Maaseik).