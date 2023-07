Si conclude con la seconda vittoria consecutiva della squadra “Bar Millevoglie” capitanata da Diego Cingolani, il torneo Barbaro, andato in scena a Morrovalle. È stata una serata piena di emozioni a partire dalla finale terzo e quarto posto che si è conclusa ai rigori dopo il 2-2 del match con la vittoria dei potentini “Dolci Momenti”. In seguito c’è stata la spettacolare esibizione con i pon pon di Centro Danza Koreos, che ha aperto le danze alla finalissima, davanti ad una grande cornice di pubblico.

I civitanovesi “Manchesta’neuro” sono scesi in campo con Fatone(2003), Ruggeri(2001), Doci (2001), D’Alessandro (2001), Pagliarini (2001), Nepa (2001), Capodaglio (2005). Dall’altra parte, i campioni in carica, con Cingolani (2002), Grassi (2004), Guzzini (2002), Pigini (1998), Sopranzetti (2000), Cognigni (2004), Camilloni (2000), Postacchini (2004). Partita molto equilibrata e corretta, dove a vincere in primis sono stati la sportività e il buon gioco. Il primo tempo è terminato 2-1 a favore dei Manchesta’neuro con gol di Guzzini ad aprire il match per poi subire il sorpasso, prima con Doci e poi Ruggeri. Nel secondo tempo Lorenzo Grassi ha deciso di cambiare marcia e nel giro di 15’ ha capovolto la partita, portando il risultato sul 4-2 con una splendida tripletta.

Nel finale Ruggeri ha accorciato le distanze sul 4-3 ma ormai non c’era più tempo. Bar Millevoglie vince per il secondo anno consecutivo il Torneo Barbaro. Nei premi individuali, Federico Ruggeri si aggiudica quello di capocannoniere con 16 reti, Lorenzo Grassi quello di miglior giocatore, Vincenzo Fatone quello di miglior portiere.