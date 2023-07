Un passante minacciato con una pistola e colpi esplosi dal finestrino dell’auto: denunciato un 33enne albanese che vive ad Appignano. I fatti sono avvenuti il 2 luglio corso a Treia e i carabinieri hanno ricostruito l’accaduto e identificato l’auto del gesto. Delle indagini si sono occupati i carabinieri delle stazioni di Treia e Appignano. La sera del 2 luglio il 33enne era al volante della sua auto e girava per la frazione di Chiesanuova di Treia. All’improvviso si era fermato e aveva puntato la pistola a un passante, incontrato per caso. Poi aveva proseguito e sempre a Chiesanuova aveva sparato in aria alcuni colpi dal finestrino dell’auto. Diversi residenti avevano chiamato i carabinieri per avvisarli dell’accaduto. I militari erano intervenuti sul posto con una pattuglia della stazione di Treia. I carabinieri avevano svolto un sopralluogo e trovato tre bossoli di colpi a salve. Il giorno seguente avevano identificato il presunto autore del gesto. Le indagini erano proseguite con una perquisizione a casa del 33enne. I carabinieri avevano trovato una custodia in plastica per pistola scacciacani a salve, automatica e calibro 8 millimetri, due bossoli di colpi a salve, sempre calibro 8 millimetri, uguali a quelli rinvenuti sul luogo dei fatti, un colpo a salve calibro 8 millimetri inesploso e una scatola porta cartucce in plastica per munizionamento a salve del calibro di 8 millimetri. Della pistola scacciacani nessuna traccia. I carabinieri però non si sono fermati e alla fine sono riusciti a convincere il 33enne a indicare dove si trovava la pistola.