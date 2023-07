di Luca Patrassi

Nel mirino dei vandali è finita la sede maceratese della Lega, nel particolare le vetrate degli spazi di via Roma.

A denunciare oggi l’accaduto, con un post sulla sua pagina Facebook che è poi stato rilanciato da diversi esponenti del partito di Salvini, è stato il segretario provinciale Luca Buldorini: «A Macerata – si legge nel post dell’attuale segretario della Lega – i soliti idioti hanno imbrattato la sede della Lega con delle scritte ignobili. Se lo mettano bene in testa: minacce, intimidazioni, odio e violenza. Non ci fermano. Andiamo avanti, più forti che mai, nel raggiungimento dei nostri obiettivi:nuovo ospedale, eliminazione passaggio a livello via Roma, collegamento Mattei-Pieve, progettazione e realizzazione Valpotenza, scuole più sicure, nuovo polo ortofrutticolo, centro fiere».