Ancona è pronta ad accogliere Tiziano Ferro ed i suoi fan. I cancelli dello Stadio Del Conero saranno aperti oggi pomeriggio alle 16.30. Da ieri è scattato anche il piano per la viabilità e la sicurezza. Cresce l’attesa per il concerto del cantautore 43enne di questa sera alle 21.30 con i 26mila spettatori attesi. Dopo la riunione in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Darco Pellos, e la Commissione provinciale di vigilanza per la trattazione degli aspetti tecnici della sicurezza, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, a seguito del tavolo tecnico con tutti gli attori dell’evento, ha disposto il servizio di safety e security con apposita ordinanza per permettere il regolare svolgimento del concerto come prassi costante nelle manifestazioni particolarmente complesse ed articolate. Il dispositivo di sicurezza, in considerazione della partecipazione di un elevato numero di spettatori – ieri erano stati venduti 22 mila biglietti – si articola sull’intera giornata a partire da oggi alle 13 sino all’ 1 di notte ovvero sino al completo deflusso degli spettatori.

È previsto l’impiego di dipendenti di polizia, cinofili, artificieri, dei reparti Scientifica, Digos, Mobile, carabinieri e finanzieri e della Guardia di Finanza. A loro si aggiungono polizia Stradale e Ferroviaria per i servizi di vigilanza e sicurezza della viabilità, Polizia locale, vigili del fuoco e personale sanitario per gli aspetti. In tutto circa 300 operatori attivi nell’area del concerto e limitrofe. Tutto è stato messo a punto nei minimi dettagli per la riuscita in sicurezza dell’evento: è stata già disposta l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, dalle prime ore del mattino sino a cessate esigenze nonché l’intensificazione dei servizi info-investigativi per un costante ed aggiornato flusso informativo.

Prima dell’apertura dei cancelli, sarà eseguito uno scrupoloso servizio di bonifica, con l’impiego di cinofili ed artificieri, per verificare l’assenza di ogni fonte di pericolo nonché per la verifica circa la predisposizione e la corretta attuazione di tutte le misure di sicurezza concordate, dai dispositivi di segnalazione delle vie di esodo, agli impianti di comunicazione sonora, all’allestimento delle vie di accesso dei mezzi di soccorso. Per agevolare le operazioni di afflusso sono stati previsti 4 diversi gate per permettere agli spettatori di raggiungere i rispettivi settori e gli organizzatori assicureranno, con proprio personale, cordoni dinamici per un migliore contingentamento ed indirizzamento all’ingresso; analogamente in fase di deflusso.

Per agevolare ulteriormente il deflusso degli ospiti provenienti da altre province e regioni, è stato istituito un treno speciale, con una capienza di circa 1000 persone che, arrivando alle 23.55 alla stazione “Ancona Stadio”, ripartirà per la “Stazione Centrale”. Per la circostanza, alla stazione “Ancona stadio”, durante il concerto, saranno presenti 2 operatori della Protezione civile mentre, al termine dello stesso, presenzieranno la zona 3 operatori della Ferrovie della Protezione civile. In caso di necessità, la direzione regionale Marche di Trenitalia effettuerà un secondo treno straordinario con analoga capienza con partenza stazione di Varano e arrivo stazione Centrale di Ancona.

Per la sicurezza dell’evento, all’interno dello stadio, è stato prevista la presenza di 262 addetti alla sicurezza, formati per il servizio di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi, anche in caso di evacuazione, nonché di osservazione ed assistenza al pubblico i quali opereranno in stretta collaborazione con le forze dell’ordine al fine di garantire la gestione in sicurezza dell’evento. Gli addetti alla sicurezza assicureranno: il controllo di biglietti; presidio degli accessi; vigilanza nelle aree prospicienti le uscite di sicurezza, che dovranno essere sempre lasciate sgombere da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo, vigilanza sul rispetto del divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro. Per la vigilanza antincendio, è prevista la presenza di 18 operatori appositamente formati mentre per il soccorso sanitario è previsto la presenza di uno staff costituito da 3 medici, 40 soccorritori abilitati “Blsd” e 9 ambulanze di cui 5 per trasporto e 4 dotate di equipaggio proprio. All’interno del campo sarà istituita una tenda Pma gestita da un responsabile medico. Saranno assicurati adeguati controlli per prevenire la vendita di materiale illegale o contraffatto nonché per impedire l’introduzione, nell’area dell’evento, di materiale pericoloso od atto ad offendere. Per la massima sicurezza negli spostamenti degli spettatori, anche nella fase di deflusso, chiaramente in orario notturno, è stata disposta l’installazione, a cura della Protezione Civile, di due torri faro in prossimità del gate 4 per un’adeguata illuminazione dell’area.

Per fornire utili informazioni in tempo reale, nei canali Telegram e Facebook del Comune di Ancona scorreranno le notizie su viabilità, chiusura dei parcheggi (sulla loro progressiva occupazione) eventuali deviazioni del traffico, tutto ciò per garantire un agevole accesso nella zona dello stadio. Al riguardo l’Amministrazione comunale invita i cittadini a«d usufruire dei servizi pubblici messi a disposizione ed in particolare ad utilizzare la “metropolitana di superficie”, del tutto gratuita alla fine del concerto, grazie ai treni speciali dalla fermata Ancona Stadio e velocemente collegati con la stazione centrale».

