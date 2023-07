di Stefano Fabrizi

Ancora un week end ricco di appuntamenti da nord a sud delle Marche. Ovviamente l’evento clou sarà il concerto di Tiziano Ferro sabato allo stadio Del Conero di Ancona. Ma spazio anche danza, teatro, e fotografia. Occhi puntati anche sul by night con ospiti come Morgan, Alex Gaudino, Ale Basciano e Naska. E a Civitanova riapre il Calamaretto.

VENERDI’ 7 LUGLIO

Porto Recanati – Appuntamento con Stefano Bollani venerdì 7 luglio all’Arena B. Gigli di Porto Recanati alle 21. Quando Stefano Bollani siede al pianoforte per il suo “Piano Solo”, vige una sola regola: rendere omaggio all’arte dell’improvvisazione, fondendo in modo sempre originale tutte le note raccolte in questi vent’anni di jam session. Ogni spettacolo è diverso, eppure di una bellezza che lascia senza fiato. Prevendite: Ticketone, Vivaticket, Ciaotickets.

Macerata – Il mese di luglio nella città di Macerata si apre come un fiore a Palazzo Buonaccorsi con la rassegna di arti performative Buon’Estate che rivela una corolla di spettacoli dal 2 all’8. Rassegna nella rassegna, il 7 e 8 luglio, a cura di Lagrù, torna Il Cortile delle Storie – I teatri del mondo alla ribalta, teatro per l’infanzia che quest’anno prevede quattro appuntamenti. Informazioni presso Biglietteria dei Teatri 0733 230735, AMAT 071 2072439 e circuito vivaticket (vendita on line). Inizio spettacoli alle 21, Satiri ore 19, 20.30, 22 (tre repliche per massimo 30 spettatori ciascuna).

Grottammare – Da venerdì 7 a lunedì 10 luglio, Grottammare tornerà a festeggiare San Paterniano. Il programma si svolgerà tra piazza Kursaal e la foce del torrente Tesino, dove il giorno della ricorrenza (10 luglio), alle ore 12, avverrà l’accensione di mortaretti e fuochi diurni per salutare il patrono protettore della città.

Fermo – Data zero per il tour estivo 2023 di Gue Pequeno venerdì 7 luglio alle 21,30 all’Arena Villa Vitali di Fermo. Il suo ultimo album Madreperla sta scalando tutte le classifiche: il ragazzo d’oro è pronto a portarlo live in giro per l’Italia. Biglietti su Ticketone.

Porto San Giorgio – Daniele Di Bonaventura è considerato uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo. Sarà lui, venerdì 7 luglio (21,15) ad aprire a Rocca Tiepolo la rassegna “Onde sonore” inclusa nel cartellone degli eventi estivi del Comune.

Senigallia – Venerdì 7 luglio all’Arena Gabbiano: alla presenza del regista Giovanni Piscaglia, ci sarà l’Apericinema con l’autore e, successivamente, sarà proiettato Perugino – Rinascimento immortale, il documentario Nexo Digital dedicato a uno dei protagonisti di un fulgido periodo della storia dell’arte italiana. Le proiezioni all’Arena Gabbiano iniziano sempre alle 21:30. Info: www.cinemagabbiano.it .

Grottazzolina – Il Festival Storie approda a Grottazzolina con Fabio Zavattaro, storico vaticanista del Tg1, che racconta la vita di Giovanni Paolo II. L’evento si svolgerà, venerdì 7 luglio alle ore 21.30 (ingresso libero), nel suggestivo Castello Azzolino in centro storico a Grottazzolina. Ad intervistare Zavattaro sarà il giornalista Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana).

Senigallia – Ritorna a Senigallia la rassegna musicale Sotto le Stelle del Jazz, che si terrà dal 7 al 9 luglio. Si inizia con l’area archeologica La Fenice dove venerdì 7 luglio alle ore 21.30 si esibirà la “Padovano Big Band”. Sabato 8 e domenica 9 alle 19.30 il cortile della Rocca Roveresca ospiterà rispettivamente il duo “Two of Oz” e il trio “Vocenera”; il Foro Annonario sabato dalle 21.30 farà da cornice ai gruppi musicali “Mauro Giubbiotti con Stelle e satelliti”, “Rogerio Travares Trio” mentre domenica sarà il momento dei “Joy Salinas Quartet”. Infine dalle ore 23, nello splendido cortile di Palazzetto Baviera risuoneranno le note di Two of Oz il sabato e quelle di Garofoli Coppari Duo la domenica.

Piane di Montegiorgio – Il tour estivo 2023 di Paolo Belli arriva a Piane di Montegiorgio (FM) in occasione dello Square Music Festival. Il concerto del cantante emiliano e della sua Big Band è previsto per venerdì 7 luglio in Piazza della Stazione alle 21.30 (ingresso libero).

SABATO 8 LUGLIO

Recanati – La carovana di Art Festival si appresta a chiudere in bellezza con la due giorni di spettacoli in strada, sabato 8 e domenica 9 luglio, a Recanati, città che ha dato natali al Festival e che si appresta ad accoglierlo per la VII edizione. Orari della manifestazione: dalle 18 alle 24 Ingresso libero. Programma dettagliato delle serate consultabile e scaricabile dal sito www.recanatiartfestival.com

Ancona – A sei anni di distanza dall’ultimo tour, Tiziano Ferro torna finalmente nei principali stadi italiani e ad attendere il ritorno live del cantautore di Latina ci saranno oltre 500 mila persone. Dopo la data zero al Teghil di Lignano Sabbiadoro, il tour è entrato nel vivo. L’8 luglio il TZN TOUR 2023 sarà allo Stadio Del Conero di Ancona alle ore 21.

Senigallia – Appuntamento con BeatleSenigallia 2023 sabato 8 luglio, alle ore 21.00 in Piazza Roma (ingresso libero), col concerto Beatles Forever, che vedrà cimentarsi nelle canzoni della mitica Band di Liverpool Paolo Fornaroli, Matteo Pirani e Greta Marini. Senigallia – Il marchigiano Naska, uno degli artisti più creativi e controversi del panorama musicale italiano, sabato 8 Luglio in concerto a Senigallia sul palco del Mamamia Festival Estate. Biglietti disponibili online su Ciaotickets! e Ticketone.

Porto San Giorgio – Si terrà sabato 8 luglio in piazza Matteotti (21.30) il primo appuntamento estivo del Gran Concerto Bandistico Città di Porto San Giorgio. I musicisti, diretti dal maestro Mirco Barani, eseguiranno un repertorio che spazia da Morricone a Piovani passando per celebri compositori del ‘900. Presentano la serata Giulia Scalpelli e Vissia Malaspina.

Civitanova – Sabato 8 luglio al Teatro Annibal Caro con la prima italiana di Utopia, risultato della collaborazione fra il coreografo Emanuel Gat, uno dei più importanti e prolifici d’Europa, e i danzatori della versatile e talentuosa compagnia ŻfinMalta, diretta da Polo Mangiola si apre il sipario sulla trentesima edizione del festival Civitanova Danza che fino al 6 agosto si conferma vetrina dell’arte coreutica. Biglietteria del festival presso IAT (0733 812936), biglietteria Teatro Annibal Caro (0733 892101) venerdì con orario 17.30 – 19.30 e il giorno di spettacolo dalle ore 18.30. Inizio spettacolo ore 21.30.

Porto Recanati – Per la rassegna Porto Recanati Festival 2023 proposti dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche, si apre sabato 8 luglio con il tradizionale concerto della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dalla bacchetta di David Crescenzi.

Montemoro di Force – Quarto appuntamento con il Festival dell’Appennino 2023. Escursione pomeridiana, a seguire incontro con l’imprenditrice Daniela Diletti e il giornalista Raffaele Vitali, a chiudere la serata la straordinaria Linda Valori con il concerto “Terre Mamme” insieme al Daŭra Ĉielarko Trio. Il primo appuntamento è alle ore 15.45 a Montemoro. Sant’Elpidio a Mare – E come si suol dire: “giovedì gnocchi!” . La data inaugurale della manifestazione “Luce in Festa” e della sagra degli gnocchi a Villa Falconi, organizzata dall’Associazione “Luce Viva” con il patrocinio del Comune di Sant’Elpidio a Mare, non poteva essere altrimenti. Si partirà, infatti, il 6 luglio fino a domenica 9 luglio con un variegato ed articolato programma di appuntamenti che sapranno soddisfare i gusti di tutti.

DOMENICA 9 LUGLIO

Ancona – Liliana Cosi sarà l’ospite d’onore al Gran Gala di Danza del 9 luglio al Teatro delle Muse di Ancona. L’etoile ha tenuto una master class di danza classica organizzata dalla Fondazione regionale Arte nella Danza e dall’infaticabile direttore artistico Eugenia Morosanu che l’hanno voluta fortemente come prestigioso presidente di giuria dell’Art of Dance Competition e all’International Dance.

Comunanza – Partirà l’8 luglio il Summer Tour 2023 di Rocco Hunt prodotto da ColorSound che farà tappa a Comunanza presso l’area impianti sportivi il giorno successivo, domenica 9 luglio alle 21. L’evento è organizzato dalla locale Pro Loco di Comunanza in collaborazione con LS Eventi.

Fano – Alla Rocca Malatestiana di Fano alle 21.15, nell’ambito di Amici in Rocca, seconda serata appuntamento con i PanPers, duo comico molto seguito da una platea di giovani. Direttamente dal Nove TV con “Only Fun’ i PanPers proporranno una serata di divertimento e di risate.

Sirolo – La Fondazione Lorenzo Farinelli, in collaborazione con il Parco del Conero, ripropone la grande festa musicale Il potere dell’amore per ricordare Lollo e sostenere la lotta contro i linfomi. Domenica 9 luglio, dalle 21.30, si accenderanno i riflettori del suggestivo Teatro del Conero di Sirolo (via Peschiera 30) per accogliere i grandi successi degli anni Ottanta interpretati dagli IF.

Fermo – Il cartellone di Villa in Vita Fermo festival, realizzato dal Comune di Fermo e dall’Amat nel bellissimo palcoscenico estivo di Villa Vitali, rinnova, domenica 9 luglio, l’appuntamento con Festival Shakespeare nel Parco, giunto alla terza edizione e curato da Proscenio Teatro. Biglietteria presso Villa Vitali 331 2767671 dal martedì al sabato dalle 16.30 alle 19.30 e il giorno di spettacolo dalle ore 16.30 ad inizio spettacolo previsto alle 21.15.

By night a pieno ritmo con ospiti nei locali marchigiani come Morgan, Alex Gaudino, Ale Basciano e Naska. Riapre il Calamaretto

VENERDI’ 7 LUGLIO

Al Casacon di Sirolo Conchiglia Verde Amarcord, con il live show di Morgan alle 22. Domani Sunset Dj set e live music per il dinner. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set.

Torna il Calamaretto di Civitanova sotto la gestione della famiglia Ascani. Stasera Groove Culture Music. Special guest musicians and singers. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica Kalispera, Lunch Show a pranzo con dj Giò Brunetti e voice Jacopo Lilli.

Allo Shada di Civitanova si parte dalla cena spettacolo con “Ma che musica maestro” in ricordo di Raffaella Carrà. Dopocena nell’area club special guest Alex Gaudino, uno dei dj italiani e produttori più noto a livello internazionale. Domani invece Vida Loca, l’appuntamento allo Shada con la One Night più esclusiva d’Italia.

Partenza per il Medusa di San Benedetto del Tronto con l’appuntamento del venerdì Opening Caliente.

Altri locali da segnalare: il Ristorante Madeira di Civitanova con l’evento “Maracaibo” firmato Eventi Divertenti; il Cayo Coco di Porto Recanati ritorna Melocotòn; la Terrazza di San Benedetto del Tronto con Hola Chica; Bagni Andrea a San Benedetto del Tronto; il Miù Discodinner di Marotta con City of music.

SABATO 8 LUGLIO

Al Mamamia di Senigallia il concerto di Naska, cantautore e rapper di origini marchigiane. After show con 5 ambienti musicali.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, la Notte Rosa ovvero grande Capodanno estivo della Romagna.

A Le Gall di Porto San Giorgio special guest Ale Basciano: lo abbiamo visto in Uomini e donne come corteggiatore, a Temptation Island nei panni di un diabolico tentatore e al Grande Fratello Vip dove ha trovato l’amore. Ora è uno dei guest dj più richiesti d’Italia.

