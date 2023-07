Al via un secondo fine settimana di luglio ricco di eventi in città. Il cartellone “Civitanova Unisce”, predisposto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni cittadine, prosegue con la proposta degli appuntamenti per l’estate, che vede l’apertura del Tabula Rasa Visual Arts Festival, di scena fino a domenica 9 luglio alla palazzina del Lido Cluana, con mostre, workshop, installazioni urbane, talks, film, books ed esposizioni curate dal direttore artistico Giulio Vesprini.

Sabato e domenica, largo allo sport declinato da diverse discipline: dalle 14, con partenza dallo stadio comunale, protagonisti gli atleti del Meeting Ama, a cura dell’Atletica Ama Civitanova, mentre dalle 17, all’ex Casa del Balilla di viale Vittorio Veneto, si svolgerà la rassegna di boxe a cura della Cluana Boxe asd.

Inoltre, è atteso per domenica l’arrivo della 23esima Regata Civitanova Sebenico a cura del Club Vela Portocivitanova. Sabato sera, va in scena la prima data del Festival internazionale Civitanova Danza, con Utopia di Emanuel Gat al teatro Annibal Caro (alle 21,30), mentre il dopocena, lo slargo del lungomare centro sarà animato da una nuova proposta di intrattenimento: “Swing & Smile”, Musica swing, ballo e stage primi passi aperto al pubblico.

Altra proposta inserita in cartellone è quella dei mercatini. Sul lungomare Piermanni, si troveranno stand e bancarelle del mercatino del venerdì sera. Altri mercatini sono quello del sabato sera in piazza XX Settembre e della domenica mattina.

Sempre in piazza XX Settembre, sabato sera, è stata organizzata anche la serata dedicata alla Pizzica a cura della Pro Loco di Civitanova (ore 21,30), in occasione della giornata nazionale delle Pro Loco. Tante le manifestazioni anche a Civitanova Alta.

Domenica 9 luglio, inaugurazione dell’esposizione Tullio Crali, nella sala dedicata al pittore nella Pinacoteca civica Moretti (ore 19,00) con lectio tenuta dal direttore Enrica Bruni. Il Colle sarà teatro, sempre domenica 9 luglio, delle esibizioni artistiche del Worldland Festival, Memorial Luca Catena, alle 21,30, in piazza della Libertà.

La Città Alta ospita anche la mostra Marilyn Monroe (8 luglio – 6 agosto) al Magma-Museo Archivio Grafica e Manifesto di Piazza Garibaldi. Nel lungo weekend non manca il cinema, con “Ciao Francesco”, proiezione del film “Caruso Pascoski (di padre polacco)” di Nuti, alle 21,15, nello spazio aperto del Cecchetti.