Marilyn Monroe, la diva, la bionda, l’immortale è al centro della mostra del Magma di Civitanova che inaugura sabato a Civitanova Alta. La collezione di fotografie e memorabilia di Mario “Sem Vaccaro” Capozucca sarà in esposizione al museo della grafica e del manifesto dall’8 luglio al 6 agosto. Dalla collaborazione tra comune di Civitanova, associazione Cartacanta e DinamicArt Studio- Milano, nasce una mostra straordinaria negli spazi museali del Magma, sull’indimenticabile attrice e musa ispiratrice di opere immortali che viene celebrata in questi giorni anche attraverso la riproposizione dei suoi film nella rassegna cinematografica del Civitanova film festival.

La mostra è stata presentata questa mattina, nella sala giunta dal direttore Enrico Lattanzi alla presenza dell’assessore al turismo Manola Gironacci e Mario Capozucca.

Si tratta di oltre 150 opere, esposte su tre sale tematiche, che ospiteranno scatti rubati e un percorso emozionale fatto anche di colonne sonore. «Questa iniziativa su Marilyn è una anteprima assoluta – ha detto Gironacci – e siamo orgogliosi di averla inserita nel cartellone delle iniziative per questa estate 2023. Ringrazio quindi Enrico Lattanzi, anima di tante iniziative culturali sia nella Città Alta che alla palazzina del Lido, e Capozucca che ha scelto Civitanova per svelare la sua preziosa collezione raccolta in oltre 50 anni di viaggi e incontri nel mondo della moda». Enrico Lattanzi ha poi spiegato che «questo tributo vuole essere l’occasione per far sapere al pubblico come Marilyn, l’icona Monroe, sia stata la “musa ispiratrice” di uno dei principali fenomeni di moda nazionali espressi dal nostro territorio e cioè Mario Capozucca, il fenomeno “Sem il Vaccaro”. Le sue intuizioni, la sua creatività, la sua ” tendenza moda” che dagli anni ’70 lo hanno fatto essere già prima di Fiorucci, e anche poi, ai livelli più apprezzati della moda, è espressione della cultura materiale del nostro territorio civitanovese.

Con questa mostra il Magma, unico museo della grafica e del manifesto d’Italia, vuole rendere omaggio al maestro, artigiano, creativo che dalla provincia ha saputo imporsi con intraprendenza sulla scena nazionale». Capozucca ha infine ripercorso gli anni della giovinezza raccontando in particolare di quel suo primo viaggio a New York dove iniziò la sua passione per Marilyn grazie all’incontro casuale con Andy Warhol che lo invitò al vernissage della mostra di serigrafie e di cui verrà esposta una foto originale. In chiusura, il direttore Lattanzi ha lanciato un appello alla ricerca di volontari dell’arte, per la gestione degli spazi e delle attività e una richiesta di vicinanza ad imprenditori illuminati e mecenati che possano sostenere le iniziative culturali della città. Il vernissage è previsto sabato 8 luglio alle 18.