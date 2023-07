Torna questo sabato “Borghi Aperti”, iniziativa promossa dai comuni aderenti al progetto “Noi Marche”, di cui Civitanova è comune capofila. L’obiettivo della rete è quello di far conoscere a turisti e visitatori i magnifici borghi delle Marche attraverso visite gratuite guidate organizzate da luglio a settembre alla scoperta di cinque magnifiche vallate dell’Esino, Potenza, Chienti, Fiastra e Tenna e di 25 ‘campanili’. La manifestazione offrirà anche l’opportunità di visitare teatri storici, palazzi nobiliari, ville, giardini, abbazie, musei e cortili. Inoltre, saranno organizzate emozionanti escursioni naturalistiche a piedi e in bicicletta, in gruppi accompagnati dagli istruttori. Il calendario si apre sabato 8 luglio ad Appignano, dove il Ceramicshow farà conoscere ai partecipanti le famose “cocce appignanesi” con una deliziosa degustazione di legumi e proseguirà ad Apiro, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Falerone, Fiastra, Genga, Grottazzolina, Gualdo, Magliano di Tenna, Maiolati Spontini, Matelica, Monsano, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Potenza Picena, Rosora, Sarnano, San Severino Marche, Treia.

Civitanova sarà protagonista di quattro giorni, e presenterà il mercato ittico (15, 16 e 17 agosto) e il 19 agosto, la Pinacoteca Moretti e il borgo antico. «Borghi Aperti – spiega l’assessora al Turismo Manola Gironacci – è una iniziativa fortemente voluta dal comune di Civitanova Marche per sottolineare l’importanza della collaborazione tra territori. La sinergia permette di valorizzare le specificità di ciascun territorio, offrendo agli ospiti un’esperienza turistica completa e variegata. La rete creata da Noi Marche consente di mettere in luce le bellezze naturali, storiche e artistiche di ogni località coinvolta, offrendo un’offerta turistica più competitiva e attraente. L’obiettivo finale è fare in modo che i visitatori tornino a casa con una valigia piena di emozioni positive e con la gioia di aver scoperto una terra straordinaria ed emozionante». «Un sentito ringraziamento alle Amministrazioni comunali che aderiscono al progetto – ha dichiarato Loredana Miconi di Noi Marche – le quali hanno realizzato questi eventi creando una rete tra associazioni locali, ProLoco e operatori turistici».